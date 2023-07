Ce se întâmplă cu Alexandru după eliminarea din Casa iubirii? Alina, fostă concurentă, spune totul: "E supărat" | EXCLUSIV

In articol:

Alina, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 2, a vorbit despre schimbările din viața ei și despre problema gravă de sănătate pe care o are. Aceasta a vorbit și despre concurenții din Casa iubirii, menționând că a simțit nevoia să vorbească cu Alexandru, fostul iubit al Biancăi pentru că simt același lucru.

Alina a declarat că ea și Alexandru se aseamănă foarte mult și că amândoi au traume din fostele relații.

Alexandru, dezamăgit de relația cu Bianca

Alina susține că ea și Alexandru discută destul de des, iar acesta s-a confesat. Se pare că acesta este însă dezamăgit de acțiunile Biancăi la adresa lui și nu poate uita.

"Eu vorbesc cu Alexandru, pentru că eu îl știu pe el dinainte de emisiune. Mi-am permis să văd cum se simte. Îl știu de la sală, zâmbeam la el tot timpul, mi se părea drăguț și simpatic. Am observat cât timp am stat în casă că eu și el ne asemănăm foarte mult din anumite puncte de vedere. Avem amândoi traume și din copilărie și din fostele relații și avem același mod de a gândi, doar că acționăm diferit. Eu sunt impulsivă, el în schimb nu este. Chiar îmi face plăcere să vorbesc cu el, este un om bun. A fost singurul din casă care a văzut mai departe de latura mea recalcitrantă și am apreciat. Încă nu am ieșit, probabil o să ieșim. Nu e vorba despre vreo relație. Și el și-a dat seama de ce mi-am dat eu seama vis-a-vis de Bianca. Alexandru a fost în primul rând foarte supărat pe el, că s-a lăsat prins în jocul ei. Când a apărut Laurențiu, Alexandru a început să dispară.", a declarat Alina.

Citeste si: Răzvan Botezatu, declarații picante despre relația sa actuală: „Am un iubit de trei ani”. De ce nu s-au mutat împreună până acum- kanald.ro

Citeste si: Decizie a CSAT. România va instrui piloți, inclusiv din Ucraina, să zboare pe avioane de luptă F-16- stirileprotv.ro

Alina, dezvăluiri șocante despre Patrick

Alina mai aruncă o bombă. Aceasta a povestit o întâlnire pe care a avut-o cu Patrick și care i-a lăsat un gust amar. Tânărul ar fi făcut un gest care i-a ridicat semne de întrebare Alinei.

"Probabil o să fiu judecată pentru ce o să spun, dar chiar nu mă interesează. Eu am observat că lui Patrick îi plac femeile de la 30 în sus, pentru că fără să vreau m-am întâlnit cu el la un eveniment în Timișoara, n-am schimbat decât două vorbe, doar că am observat că se uita la o prietenă de-a mea, care are 30 și ceva de ani. Nu cred că relația lor o să dureze foarte mult.", a mărturisit Alina, la Culisele Iubirii.

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!