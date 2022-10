Ce se întâmplă cu Anamaria Prodan la două săptămâni după scandalul din stradă! Care este starea de sănătate a impresarei, după ce a ajuns cu piciorul în ghips | EXCLUSIV

In articol:

De la o ceartă inițială, totul a degenerat într-un episod violent, care s-a sfârșit în fața autorităților, iar ambii soți au acuzat, la final, lovituri, pe corp și la nivelul feței.

La doar câteva zile de la incident, Anamaria Prodan a ajuns la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Presa a surprins imagini cu impresara având orteză la o mână și un picior în ghips. În imaginile publicate de romaniatv.net se observă cum Anamaria Prodan merge cu ajutorul unor cârje, șchipătând și cu orteză la mână, în fața sediului INML, unde, firește, a mers pentru a obține un certificat medico-legal.

Același lucru l-a făcut și Reghe. În aceeași perioadă a mers la INML pentru a-și scoate certificat medico-legal, în urma altercației cu mama copilului său.

Cum se simte Anamaria Prodan, după episodul violent cu fostul soț

Dacă antrenorul a preferat apoi să nu mai apară în public, decât la botezul copilului său, în privința impresarei situația a stat puțin diferit. În mod surprinzător, Anamaria Prodan a preferat să meargă pe calea tăcerii și nu a mai dat nicio declarație presei, în schimb, a ieșit din casă prin Snagov și a vorbit cu prietenii apropiați despre starea ei de sănătate și urmele lăsate de episodul violent văzut de o țară întreagă.

Astfel, surse din preajma managerei au dezvăluit, pentru WOWbiz.ro, faptul că ea se simte bine în acest moment, însă emoțional, a fost afectată. ”Din fericire, piciorul și mâna se vindecă și, în scurt timp, Ana nu va mai avea niciun fel de probleme și, așa cum o știe toată lumea, fiind o persoană activă, își va relua activitatea. Are multe proiecte în Dubai, în America sau aici și se va concentra pe ele și pe familie. Cert e că e bine, se simte bine”, au povestit prietenii Prodancei pentru WOWbiz.ro.

Ce a decis instanța după incidentul de pe stradă

După ce Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au bătut în plină stradă, instanța judecătoarească a dat, zilele acestea, și o sentință în cazul celor doi. Judecătoria Buftea a decis că Anamaria Prodan nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 300 de metri, timp de 2 luni, de antrenor. În același timp, impreasara nu are voie să ia legătura cu fostul partener telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod. Bineînțeles că, nici Laurențiu Reghecampf nu are voie să se apropie de Anamaria Prodan la o distanță mai mică de 200 de metri, timp de 4 luni, dar nici să ia legătura cu aceasta.

Atât Laurențiu Reghecampf, cât și Anamaria Prodan, au depus plângere unul împotriva celuilalt după incidentul din fața vilei impresarei.

În cazul cererii Anamariei Prodan, Judecătoria Buftea a formulat un alt răspuns, respectiv: „Admite, în parte, cererea reclamantei REGHECAMPF ANA MARIA IONELA, în contradictoriu cu pârâtul REGHECAMPF LAURENŢIU AURELIAN, prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de 4 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune următoarele: Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de victima Reghecampf Anamaria Ionela. Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de reședința victimei, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri, cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă a părților. Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”.

Instanța a răspuns și cererii antrenorului: „Admite cererea reclamantului REGHECAMPF LAURENŢIU AURELIAN, în contradictoriu cu pârâta REGHECAMPF ANA MARIA IONELA, și emite ordinul de protecție, împotriva pârâtei Reghecampf Anamaria Ionela, prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de două luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune următoarele: Obligă pârâta să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de victima Reghecampf Laurențiu Aurelian.

Obligă pârâta să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de reședința victimei și față de locul de muncă al victimei, respectiv FC Neftci Baku (Azerbaijan), începând cu data pronunțării prezentei hotărâri, cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă a părților.Interzice pârâtei orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”.