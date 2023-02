Ce se întâmplă cu Anghel Damian de câteva zile?! Chiar Theo Rose a dat vestea. Artistei nu-i prea convine situația: „Mă gândesc la viața mea”

In articol:

Theo Rose este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta a intrat în sufletele fanilor ei încă de la primele sale apariții TV. Ei bine, însă, tânăra are o comunitate generoasă de fani și în mediul online, nu doar la TV, iar prin intermediul rețelelor de socializare, cântăreața păstrează mereu legătura cu cei ce o iubesc, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se

întâmplă în viața ei, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Theo Rose le-a făcut o mărturisire fanilor, aceea că de câteva zile partenerul ei de viață, Anghel Damian, este extrem de concentrat, căci lucrează la un serial, iar ea se gândește la numeroase lucruri, mai ales că nu poate ieși din casă fără iubitul ei.

„Mă gândesc la viața mea.(...) Și la bărbatu` meu care de câteva zile nu scoate ochii din laptop că mai scrie un serial și nu po` să plec d`acasă din cauza lui. Și la Sashi bebe.”, a scris artista pe InstaStory, în dreptul unor imagini în care apare ea, dar și burtica de gravidă.

Theo Rose, despre cum a decurs totul pe platourile de filmare de când este însărcinată

În cadrul unui interviu recent, Theo Rose a vorbit despre situațiile pe care le-a traversat pe platourile de filmare de la serialul unde este protagonistă, de când este însărcinată. Vedeta a precizat că toți colegii au fost foarte atenți cu ea și a avut parte de multă înțelegere.

Mai mult decât atât, iubitul ei, Anghel, a avut zile când a venit la filmări, doar pentru a se asigura că viitoarea mămică se simte bine.

"Sigur că sunt mult mai atenți. Cel mai dificil a fost că am reluat filmările pe timp de iarnă. Atunci când a fost foarte frig, și asta s-a întâmplat de cele mai multe ori, colegii m-au ferit de filmările în aer liber. Au avut grijă de mine dacă s-a întâmplat să mă simt mai rău sau dacă am fost într-o stare mai delicată. M-au menajat.Au avut grijă să fiu acoperită. Pentru sezonul al doilea, am lucrat mai mult cu ceilalți regizori ai serialului, care sunt patru, după ce s-a alăturat echipei- din care fac parte și Cristian Buje, și Peter Kerek, și Millo Simulov- și Mihai Chirilă. Anghel a venit ca director și producător, pentru că el are multe funcții în acest proiect. A venit să supervizeze și a mai venit uneori și doar special pentru mine, ca să se asigure că este totul în regulă și să se asigure că eu mă simt ok. Așadar, totul a fost totul bine.", a declarat Theo Rose, pentru click.ro .