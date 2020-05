In articol:

Zoltan Nagy, fost producător de filme porno, este de părere că industria XXX afectează iremediabil viețile bărbaților, daca se ajunge la dependență.

"Te uiți la un film porno, te uiți la două, te uiți azi, te uiți mâine, dar dacă zilnic o să faci asta și o să vezi că o să ai cu tine o parteneră și tu în continuare te uiți la un film, o să-ți dai seama că e o mare problemă. Pentru că n-o să mai știi să-i dai un buchet de flori, n-o să mai știi să-i faci curte, să o scoți la un film și atunci totul la tine se limitează la acea lume virtuală", a spus Zoltan Nagy, fost producător de filme pentru adulți, pentru Libertatea.ro.

Bărbații se laudă cu performanțele sexuale: "Fiecare încearcă să se dea cât mai rotund"

Lucian, un tânăr bucureștean, a comentat obiceiul bărbaților de a se lăuda cu performanțele lor sexuale.

"Cred că la vestiar nu se vorbește despre sex, este mai mult un fel de atitudine de bravadă. Fiecare încearcă să se dea cât mai rotund și se vorbește despre sex undeva între derizoriu, laudă și nu într-un mod în care poți să zici: băi, știi, eu am încercat x lucru cu prietena mea, voi ați încercat? Cum e?”, declară el.

”În loc să te întrebi, zici: băi, am rupt, am spart, am dres, mamă, dar cum am făcut-o! Ceea ce nu e un dialog, e cineva care vrea să răspândească un fel de faimă despre el, nu e de fapt o conversație. Știi bancurile: dacă întrebi un băiat câte prietene a avut de fapt trebuie să împarți la trei și dup-aia afli numărul cât de cât real”, a continuat Lucian într-o discuție cu jurnaliștii.