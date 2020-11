Ce se întâmplă cu Bianca Drăgușanu după ce fostul ei iubit s-a afișat cu alta! Dezvăluiri EXCLUSIVE

Bianca Dragusanu se simte bine departe de Romania, in Dubai

Și, chiar dacă este la mare distanță de România, Bianca Drăgușanu a aflat imediat vestea cu privire la fostul ei soț și la decizia acestuia de a se afișa cu rusoaica Daria, o mai veche rivală de-ale vedetei de la noi.

Din Dubai, Bianca Drăgușanu a auzit ce ispravă a făcut fostul ei soț, motiv pentru care, timp de câteva ore a fost indispusă la maximum, veștile cu pricina afectând-o mai tare decât s-ar fi așteptat și ea. De altfel, spun sursele noastre, Bianca Drăgușanu a reușit să treace peste momentele dificile pe care le-a avut la aflarea veștii doar datorită Ramonei Gabor, prietena alături de care, acum, și petrece mai tot timpul în Dubai.

Bianca Dragusanu arata senzational

”Bianca Drăgușanu a fost șocată de felul în care s-au desfășurat lucrurile după despărțirea de bărbatul ei. Adică, știa că lucrurile nu sunt ok, că nu se mai înțelegeau, ea simțea că ar putea fi altcineva în viața lui, dar a fost mirată de felul în care fostul ei iubit și-a asumat, fără nicio inhibiție, noua parteneră. Și e deranjată că a fost înlocuită de o femeie despre care, o bună bucată de vreme, deși presa a tot scris, i s-a spus că e doar o amică și i s-a negat vreo relație la fiecare discuție avută pe această temă. E adevărat, Bianca bănuiește că este și un gest de răzbunare al fostului, mai ales că a acceptat să apară, în public, lâmgă Daria, nu a mai fost discret”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro.

Bianca Dragusanu si Ramona Gabor sunt impreuna in Dubai

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu, dacă încă mai avea dubii cu privire la despărțirea de fostul ei iubit, acum i s-au risipit și nu ar mai accepta să se împace cu el. ”Bianca simte că a fost, din nou, umilită de el, așa că nu se vor mai împăca. Și așa situația lor era dificilă, acum însă Bianca este decisă să nu mai cedeze”, ne-a mai spus sursa citată.

După despărțire, Bianca Drăgușanu a fugit în Dubai

După despărțirea de bărbatul cu care s-a iubit, cu mult scandal, în ultimii doi ani, Bianca Drăgușanu a ales să plece, pentru o perioadă, în Dubai, loc în care să se poată bucura de lux, să poată să facă afaceri, dar și să se distreze. ”Bianca vrea să își extindă domeniul de business. În primul rând, caută o nouă piață pentru rochiile de mireasă pe care le vinde, problemele din România și din Europa fiind evidente, iar nunțile anulate. Așa că a decis să meargă în capitala luxului sperând că acolo va găsi piața de desfacere necesară pentru rochiile de mireasă pe care le face și le vinde la bani grei. În al doilea rând, vrea să își diversifice afacerea, așa că vrea să devină reprezentant al unor case de parfumuri, să vândă inclusiv parfumul Ramonei Gabor. Bianca se distrează și face planuri să facă bani, acum, în Dubai”, ne-a spus o sursă WOWbiz.ro despre Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, o viață condimentată de despărțiri cu scandal

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (...) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a spus Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață.