Ce se întâmplă cu Dominic? De ce a fost luat de la Simina de acasă? Alex Zănoagă a spus totul: "Au venit părinții mei" | EXCLUSIV

Alex Zănoagă a luat foc în momentul în care pe internet a apărut un filmuleț în care băiețelul lui îi spunea “tată” lui Alex Bobicioiu. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Zănoagă a declarat că tot ce a apărut în acele imagini nu este realitatea, ci că Dominic nu îl consideră părinte pe Bobicioiu.

De ce Dominic a fost luat de la Simina acasă?

În plus, Alex Zănoagă l-a atenționat pe Bobicioiu să își vadă de copilul său, pe care nu îl recunoaște, decât să aibă grijă de al lui și să rămână liniștit cu Simina, căci el nu se mai întoarce niciodată la ea.

Alex Zănoagă l-a luat pe Dominic de acasă de la Simina. Micuțul va locui cu tatăl său o perioadă. Alex Zănoagă a explicat motivul și a dezvăluit cine mai este în casa lui, alături de cel mic.

"În acest weekend am stat cu Domi. Și în acest weekend este la mine, au venit părinții mei acasă și o să rămână o perioadă de 3-4 zile. O să i-l mai dau și Siminei, o să îl mai iau și eu, cât mai stau ai mei. Chiar sunt un tată fericit.", a declarat Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă, pregătit să intre în cușcă cu Bobicioiu



27 septembrie nu este departe! Alex Zănoagă nu pierde timpul și se antrenează intens pentru a-l întâlni pe Bobicioiu în ringul de MMA. Lupta va fi cu siguranță spectaculoasă, însă Alex Zănoagă precizează că, deși se va bate în cușcă, în viața de zi cu zi nu este adeptul conflictelor.

"Am vreo 4-5 antrenamente pe săptămână, mă antrenez din greu, e totul ok. Mă simt bine, pregătit, încrezător. Timpul trece foarte repede, că te antrenezi și ești acolo. Eu când am fost în emisiune, am fost făcut să par ăla bătăuș, care se ceartă cu toată lumea, dar eu nu sunt așa, nu mă iau cu toată lumea să stau să mă iau la bătaie, doar când sunt deranjat pe dreptatea mea și văd că mă calci pe coadă, atunci da, mă enervez. Eu de multe ori evit și certurile și încerc să fiu cât mai calm. Și când eram cu Simina, mie nu îmi plăcea să mă enervez și să fiu mereu supărat. Încercam să am vibe-ul bun, să fiu pozitiv. Mie îmi place să fiu fericit. Mai sunt momente când sunt și alte supărări, dar încerc să le astup. Oricum mie îmi merge bine mâna și la antrenament și la tuns, mă antrenez oricum.", a mărturisit Alex Zănoagă, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

