Ce se întâmplă cu Elena Merișoreanu, după ce s-a internat în spital. Interpreta de muzică populară a dezvăluit ce va urma: „S-a mirat doctorul, mi-a zis că am niște analize...”

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista, în vârstă de 72 de ani, urmează să fie supusă unei noi operații la genunchi, săptămâna viitoare.

Elena Merișoreanu, operație la genunchi

Cântăreața este deja internată la Spitalul de Ortopedie „Foișor” și, cu toate că primele analize au avut rezultate foarte bune, Elena Merișoreanu mai are de făcut câteva înainte de intervenție.

Elena Merișoreanu simțea de o perioadă mai lungă de timp că o supără durerile de picior, însă nu a dat prea multă importanță, deoarece trebuia să fie prezentă la diverse evenimente și concerte. Acum, după ce a hotărât să facă pasul cel mare este foarte entuziasmată și vrea să facă intervenția cât mai repede.

După procedura la genunchi, Elena Merișoreanu nu va mai putea fi prezintă la toate evenimentele solicitate, însă acest aspect nu pare să o afecteze, întrucât oricând este bine venită o vacanță și câteva momente de relaxare și odihnă.

Citește și: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine". Elena Merișoreanu, reacție tranșantă după ce s-a scris că a ajuns de urgență pe masa de operație| EXCLUSIV

„ Mă operez săptămâna viitoare, pentru că mai am de făcut câteva analize. Mai am de făcut CT-ul, și o analiză pentru oase. Restul sunt gata, au ieșit foarte bine. S-a mirat domnul profesor de la Obreja, care mi-a zis că am niște analize de fată mare. Astăzi mă duc să le fac și pe acestea, apoi mai am testul Covid-19. Mă ceartă ai mei că am stat prea mult așa. Abia aștept să mă operez.

Astfel, nu va mai trebui să merg unde sunt solicitată să cânt. Pentru că am mulți prieteni, nu am putut refuza până acum. Mai răruț la evenimente, că-i mai drăguț. Am fost invitată la Anamaria Prodan și eu și fata, dar nu puteam pleca din spital. Sunt internată, voi ieși doar pentru a-mi face computerul tomograf”, a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru Impact.ro.

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Elena Merișoreanu a mai fost operată

Elena Merișoreanu a făcut aceeași operație, în trecut, însă la celălalt picior. De aici și curajul de care dă dovadă interpreta, întrucât abia așteaptă să facă procedura. Este încrezătoare în aparatura și doctorii din ziua de azi și este convinsă că totul va merge către bine. Ca li data trecută, artista va fi nevoită să rămână mai mult timp pentru recuperare, însă s-a împăcat deja cu ideea că va fi nevoită să petreacă sărbătoarea Crăciunului pe patul de spital.

Citește și: Elena Merișoreanu, de urgență la spital din cauza problemelor la picior! Va fi nevoită să meargă într-un cadru

„ Nu sunt stresată absolut deloc. Nu-mi fac probleme, mereu am fost pozitivă. Și mă enervează când văd disperare. Bolile ni le facem singuri. Eu sunt crescută la țară, fără frică. Medicina a evoluat foarte mult, aparaturile sunt cum sunt. Medicii sunt foarte buni, pentru că au experiență, chiar și cei tineri își dau interesul. Sunt foarte activi și muncesc extraordinar de mult, să le dea Dumnezeu putere.

Ce am văzut la Obreja, tineri cu operații la cap. Doamne, câtă lume e în spital! Dacă managerul e bun, în spital au de toate. La Foișor totul e ambalat, mâncare bună. De multe ori, mă cert cu fetele să nu-mi mai aducă mâncare.

Data trecută am stat o lună că a venit Covidul și nu mi-au mai dat drumul. Trebuia să fac recuperarea acolo și nu mai puteam intra. Oricum, de Crăciun, nu-mi vor da drumul acasă. Ei au grijă de pacienți. A doua zi te pun deja să umbli, cu cadrul, nu te lasă să stai”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Interpreta de muzică populară, probleme cu cantitățile de mâncare

Artista mănâncă foarte sănătos și, mai mult decât atât, încearcă să mănânce doar preparate gătite. Pe de altă parte, soțul ei nu dorește altceva decât mâncare gătită, iar când vedeta este plecată, își prepară singur urmând rețete de pe internet.

„ Merg mult, familia și publicul mă întrețin, la fel ca mesajele pe care le primesc. Mănânc sănătos, dar cam mult. Eu și gătesc, iar când gătești, zici că doar guști, dar și mănânci. Bărbatul meu nu suportă decât mâncarea gătită. Când sunt plecată, a învățat să facă de pe Internet. A zis că face el tot până mă întorc.”, a mărturisit artista.

Elena Merișoreanu va fi supusă, pentru a doua oară, unei intervenții chirurgicale [Sursa foto: Facebook]