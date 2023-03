Ce se întâmplă cu Elena Merișoreanu, după operația la picior?! Fanilor nu le-a venit să creadă când au auzit. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta

In articol:

Elena Merișoreanu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, mereu când a venit vorba despre admiratorii săi, cântăreața a fost sinceră cu aceștia, împărtășind cu ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața

sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Elena Merișoreanu a vorbit deschis despre decizia pe care a luat-o în privința vieții profesionale, după operația pe care a suferit-o la picior, mai precis la genunchiul drept, în urmă cu 3 luni.

„Mai am puțin. Scap de cârje, abia aștept să le arunc! Sunt bine, dar mă mai sprijin în ele. Filmez pe 14 martie la o televiziune pentru Paște. Am întrebat medicul dacă pot ieși din casă să particip la aceste filmări și mi-a dat voie. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt înspre bine. Pe 23 martie se fac trei luni de când m-am operat. Și data trecută, când m-am operat la celălalt picior, am aruncat și cârje și tot. Mulțumesc lui Dumnezeu că celălalt nu mă mai supără demult, parcă nici nu simt că îl am. Înainte mă durea foarte tare', a declarat Elena Merișoreanu, pentru viva.ro .

Elena Merișoreanu s-a operat și la celălalt picior, în urmă cu ceva timp

De asemenea, Elena Merișoreanu a suferit o intervenție chirurgicală și la celălalt picior, în urmă cu ceva timp. La momentul respectiv, interpreta de folclor a ajuns la medic cu dureri insuportabile, iar atunci specialistul a decis să-i pună o proteză.

„ Mă mai doare, dar nu ca înainte. Asta este. Medicul mi-a pus proteză la genunchi. Aveam niște dureri și mai mergeam și șchioapă. Nu mai puteam să mai stau în picioare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu! E foarte bine, că, după ce te recuperezi, nu te mai doare. Am mai fost operată la piciorul stâng. De doi ani și jumătate am proteză, dar nici nu simt că o am. Nu am pic de durere. Este nemaipomenit! E foarte bine”, mai spunea Elena Merișoreanu, la scurt timp după intervenția la picior.

