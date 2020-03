Cel puțin așa susține Alexandru Cumpănașu, care a postat un mesaj despre Alexandra Măceșanu și familia ei. Cumpănașu, care este unchiul Alexandrei Măceșanu, spune că a fost întrebat de mulți de ce nu mai vorbește despre nepoata sa, victima lui Gheorghe Dincă, în ultima perioadă, știindu-se că bărbatul este inițiatorul unei adevărate campanii pentru aflarea adevărului despre copilă.

Ce se întâmplă cu familia Alexandrei Măceșanu. ”Au reusit cu COVID 19 sa acopere pana si intrebarile in acest caz”

”M-au intrebat mai multi prieteni in ultima vreme despre Alexandra si Luiza... Si de ce nu mai vorbim de ele. Vreau sa va spun atat: NU este zi in care sa nu ne gandim la ele si familia mea evident sa ne intrebam unde este, ce se intampla si macar care este ADEVARUL in cazul Alexandrei‼ Au reusit cu COVID 19 sa acopere pana si intrebarile in acest caz‼Unde sa dezbatem? Si sa dezbatem ce? Disperarea familiilor sau nepasarea statului? Care post TV mai vrea asta acum? In vremurile acestea agenda publica este ocupata cu grijile fiecaruia pentru familia lui Si nu este nimeni de condamnat pentru asta‼ Si concret sa vorbim despre ce: de simulacrul de proces, care a fost amanat? Cand am iesit in strada pentru a cere dreptate unde ati fost?

Am organizat proteste si in tara si in afara. 8 luni de zile am luptat ca niste nebuni. Am organizat două marsuri in Bucuresti, unul la Caracal si unu la Campulung. Voi, astia ingrijoratii unde ati fost? pe facebook? Aveam nevoie de voi in strada, in loc de 2000 sa fim 500.000‼‼‼ Iar despre Alexandra avem o pista de mai bine de o luna dar COVID a rezolvat-o: Politia Nationala din acel stat este ocupata ca si la noi cu urmarirea oamenilor‼Ce sa le reprosez? Acolo se moare pe capete‼ Si nici nu am de gand sa mai spun vreodata public ceva concret. Acum trebuie sa ne aparam familiile, democratia si sanatatea (mai ales pe cea mentala)‼ Si va veni momentul sa navalim si peste interlopi din nou‼ Si peste cei vinovati pentru Alexandra si Luiza‼ De data aceasta insa fara flori si urlete‼

P.S.: Iubiti-va, fiti uniti si nu lasati depresia si anxietatea sa va distruga psihicul‼ Petreceti un timp de calitate in casa cu familia, protejati-va cat puteti, dar nu abandonati in fata isteriei generale‼ Este doar INCEPUTUL‼‼‼ Altfel cazul medicului de la Iasi care s-a aruncat de la etaj pentru ca se afla in izolare si nu a mai suportat se va multiplica de foarte multe ori‼ Fiti puternici, curajosi si prudenti‼ Dati incredere celor din jur si protejati-va sa nu ajungeti in spital cu nici o problema in perioada aceasta‼ Lucrurile o vor lua razna‼”, este mesajul postat de Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Citeste pe stirilekanald.ro când s-au întâlnit părinții Alexandrei Măceșanu cu Gheorghe Dincă