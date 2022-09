Ce se întâmplă cu Ileana Sterp, după ce a rămas gravidă a doua oară: „Nu mă simt bine deloc”. Sora lui Culiță Sterp a mers la medic

In articol:

La jumătatea lunii august, sora lui Culiță Sterp a anunțat pe toată lumea că este însărcinată pentru a doua oară. Ea și soțul ei devenind iar părinți în doar câteva lunii.

Din acel moment, deși era foarte activă în online, sora manelistului nu a încetat să-și țină urmăritorii la curent cu ceea ce trăiește.

Ce se întâmplă cu Ileana Sterp, după ce a rămas gravidă a doua oară [Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp, stări de rău în timpul sarcinii

Însă, de ceva vreme, șatena a cam lipsit din prim-plan, iar internauții au vrut să știe care este motivul. Astfel că viitoarea mămică le-a mărturisit că traversează o perioadă mai grea.

Deși în timpul primei sarcini nu a întâmpinat mari probleme, acum, când așteaptă cel de-al doilea copil, Ileana Sterp mărturisește că simte pe pielea sa zicala cum că ”nici o

sarcină nu seamănă cu cealaltă”.

În ultimele zile, sora lui Culiță s-a simțit destul de rău, motiv pentru care, îngrijorată și fiind cu gândul la copilul din pântec, astăzi, 7 septembrie, Ileana a ajuns la medic.

Fata cea mare a familiei Sterp a apelat la ajutorul medicului specialist, care-i supraveghează sarcina, pentru a se asigura că totul decurge bine.

Astfel, după ieșirea din cabinetul medical, Ileana Sterp a pus mâna pe telefon și a intrat în legătură cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia trăirile sale.

Ea spune că după ce a fost supusă unui control amănunțit se simte acum mai liniștită, pentru că totul decurge bine.

Însă, pentru că sarcina este abia la început, stările de rău pe care le are vor mai persista o perioadă. Ileana speră, însă, să își revină rapid pentru că fiica sa are mare nevoie ca ea să poată funcționa la capacitate maximă. De altfel, pe lângă rolul de mamă, sora lui Culiță mai are o listă întreagă de treburi de bifat.

”Sarcina aceasta nu este deloc ca prima. Acum confirm și eu faptul că sarcinile sunt foarte diferite între ele. Am avut și am niște zile mai proaste, mă simt nu foarte bine, am mereu stări de leșin, mă simt foarte obosită. Sper să treacă repede. Acum am ieșit de la control, parcă sunt mai liniștită, am șapte săptămâni și un pic și sunt foarte fericită. Sper să treacă perioada asta, cu stările astea urâte, pentru că și Carla are nevoie de mine și sunt atâtea lucruri de făcut. Mulțumesc pentru mult pentru griji. Revin când o să fiu mai bine”, a spus Ileana Sterp în online, acolo unde fanii sunt dornici să fie la curent cu tot ce se întâmplă în viața tinerei.