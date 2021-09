Ce se întâmplă cu nunta dintre Armin Nicoară și Claudia Puican? Artistul a făcut anunțul: „Eu nu am mai ajuns acasă...”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican au anunțat că urmează să facă nuntă în acest an. Evenimentul mult așteptat va mai trebui să aștepte, a anunțat celebrul saxofonist. Anul 2021 a venit cu mai multe provocări pentru ei, motiv pentru care nunta va trebui să mai aștepte. Cei doi au foarte multe evenimente la care trebuie să se prezinte, iar timpul le-a fost ocupat și de reality show-ul despre viața lor.

Armin Nicoară a dezvăluit recent pentru Cancan.ro că va face nunta atunci când va fi „ajutat” de împrejurări. „Când mă vor ajuta și pe mine timpul și vremea”, a fost răspunsul dat de celebrul instrumenist, după ce a fost întrebat când urmează să facă nunta cu iubita lui.

Artistul a mai spus că nu a mai ajuns acasă de două luni de zile, iar nunta la care visează necesit mult mai mult timp și pregătiri.

„De două luni, eu nu am mai ajuns acasă. Avem reality-show, iar echipa nu a reușit să țină pasul cu mine, din cauza evenimentelor pe care le am. Nimeni nu a crezut că am eveniment de luni până duminică. Încă funcționez la capacitate maximă datorită adrenalinei, mă ține pe picioare”, a mai spus Armin Nicoară, pentru sursa citată.

Motivele pentru care nunta dintre Armin Nicoară și Claudia Puican a fost anulată [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, despre nunta cu Claudia Puican

Armin Nicoară vrea să organizeze „cea mai tare nuntă din România”. Celebrul saxofonist și iubita lui, Claudia Puican, formează un cuplu atât în viața lor de zi cu zi, cât și pe scenă.

Artistul este sigur că iubita lui este femeia alături de care vrea să își petreacă tot restul vieții.

„M-am hotărât că trebuie să o cer de soție și să îmi fie alături tot restul vieții. Vreau să fie ceva grandios. Dacă fac o nuntă în perioada asta, nici măcar nașii nu încap la masă și așa eu vreau să fie cea mai tare nuntă din România”, a dezvăluit Armin Nicoară.