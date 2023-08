Ce se întâmplă cu taximetristul care a dus-o pe Loredana în parcul din Mangalia, imediat după ce tânăra a omorât-o pe Alina: "Lucrul acesta se va stabili" | EXCLUSIV

In articol:

Loredana, tânăra de 18 ani care și-a ucis cu sânge rece prietena într-o cameră de hotel din Saturn a dat declarații ample în fața anchetatorilor.

Adolescenta a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat în noaptea crimei.

Adolescenta și-a recunoscut faptele și a vorbit inclusiv despre motivele care au determinat-o să-i curme viața bunei sale prietene. Dincolo de asta, imediat ce Alina și-a dat ultima suflare, fata i-a luat valiza, i-a scos hainele din ea și i-a înghesuit trupul neînsuflețit acolo. A căutat apoi un taxi pe care l-ar fi chemat la hotel, iar șoferul ar fi întrebat-o, în repetate rânduri, ce duce în trolerul pe care îl are cu ea. După ce ar fi mers la un bancomat, aceasta i-ar fi cerut bărbatului să o ducă până la Vaslui.

Taximetristul care a dus-o pe Loredana cu mașina în acea noapte a dat deja declarații la Poliție. Bărbatul nu ar fi știut ce se află în troler, bărbatul fiind șocate când a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în acea noapte. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, iar el ne-a explicat că șoferul nu ar putea fi considerat complice la crima Loredanei.

Ce spune taximetristul care a dus-o pe Loredana în parcul din Mangalia

Șoferul de taxi a ajuns în urmă cu câteva zile în fața anchetatorilor. Bărbatul a oferit primele declarații și în fața jurnaliștilor, după ce a ieșit de la Poliție. Omul nu ar fi știut ce se ascunde în trolerul pe care Loredana îl avea cu ea și mărturisea că îi mulțumește lui Dumnezeu că nu l-a omorât și pe el în acea noapte.

Citește și: Ultima postare a tinerei ucise cu sânge rece în Mangalia! Mesajul dureros pe care l-a transmis Alina, cu ceva timp înainte să-i fie luată viața: „Mă rănesc uneori”

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Credeți-mă. Vreau să renunț la taxi, vreau să renunț la tot, nu mai vreau absolut nimic.

Era grea și eu chiar am întrebat-o când am vrut să o ajut, zic bă ce ai în valiza asta? Și mi-a zis că are niște haine și niște rechizite de școală, nici nu mi-am închipuit chestia asta.

O fată de 17-18 ani cât are, să facă chestia asta? Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară de la bancomat și i-am zis că bancomatul nu mai funcționează și i-am zis că o duc la sens lângă Peco că acolo funcționează și zice ok. Am dus-o acolo și mi-a zis dacă pot să o duc la Vaslui. Și i-am zis, nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit, sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă și mă duc acasă.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

Te las acasă și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa până la Vaslui te costă 15-16 milioane și ea mi-a zis: Nu lasă-mă în parc. Acolo, ea trăgea de troler și i-am zis: Mai încet că îmi faci în mașină, câte cărți ai luat că îmi distrugi mașina? Și zic stai așa, da am ținut dintr-o parte și l-am dat jos", a explicat el, la România TV.

Bărbatul a spus la acel moment că își amintește că a întrebat-o pe tânără ce are în geamantan, iar aceasta i-ar fi spus că sunt doar niște haine și niște rechizite școlare.

Alina, fata de 18 ani ucisă de cea mai bună prietenă la Mangalia [Sursa foto: Facebook]

Ce se întâmplă cu taximetristul din Mangalia, după ce crima oribilă a ieșit la iveală

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla ce se întâmplă cu bărbatul după ce s-a aflat ce se ascunde în valiza cu pricina. Acesta ne-a explicat că șoferul nu poate fi considerat complice la evenimentul tragic.

Citește și: Loredana, criminala din Mangalia, și-a sunat mama și i-a spus ce a făcut, de fapt, cu Alina! Distrusă de durere, femeia a povestit totul cu lux de amănunte: „Ce s-a întâmplat acolo! Sunt terminată, nu mai pot”

"Nicio clipă complicitate la crima respectivă, omul a venit probabil în urma unei comenzi și lucrul acesta se va stabili. Dacă, într-adevăr a avut cunoștință despre faptul că fata a fost omorâtă în casă și ulterior el a aflat și totuși s-a dus și a făcut treaba aceasta, ar putea să fie acuzat să spunem așa de cel mult o redenunțare a faptei, adică a luat la cunoștință de faptul că a omorât o persoană și nu a denunțat fapta.

Bineînțeles, în aceste condiții intră și favorizarea infractorului, pentru că favorizarea infractorului reprezintă tot așa un ajutor dat infractorului ca să scape sau ca să ascundă urmele. Deci ascunderea urmelor era clară, lua fata pe care o omorâse respectivă și o ascunseseră în parc, dar nu vorbim de complicitate la actul material al omorului, cel puțin nu după cum reiese din datele pe care le avem până acum", a precizat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Loredana, fata care și-a ucis cea mai bună prietenă la Mangalia [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Loredana a relatat drumul prin Mangalia în fața anchetatorilor

La scurt timp după ce i-a luat viața celei mai bune prietene, Loredana nu a știut ce să facă așa că a golit valiza Alinei și a ascuns acolo trupul neînsuflețit al fetei. A chemat apoi un taxi și a pus valiza în el, mergând la primul bancomat de la care să poată scoate bani.

Citește și: Ultima postare a tinerei ucise cu sânge rece în Mangalia! Mesajul dureros pe care l-a transmis Alina, cu ceva timp înainte să-i fie luată viața: „Mă rănesc uneori”

Inițial, ar fi vrut să ajungă cu trolerul la Vaslui, însă pe parcurs s-a răzgândit și a ajuns în parcul din Mangalia, acolo unde a și abandonat cadavrul celei mai bune prietene.

"Am găsit un taxi de Google pe internet şi taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat şi că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră.

Pe drum m-am gândit că ar fi mai bine să mă lase în parcul din apropiere, pe unde treceam şi a fost de acord. Probabil pentru că păream derutată taximetristul m-a întrebat dacă are cine să mă ia însă la insistențele mele acesta m-a lăsat în acel parc.

După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiza deoarece era foarte grea. I-am răspuns că am haine şi rechizite pentru școală. Taximetristul m-a crezut şi a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 lei deși valoarea cursei era de 20 lei", a dezvăluit criminala în declarația sa, potrivit Observatornews.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!