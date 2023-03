Ce se întâmplă cu Theo Rose, însărcinată în ultimul trimestru?! Artista a izbucnit în lacrimi: „De mila mea am plâns”

In articol:

Theo Rose a ajuns în a șasea lună de sarcină, așa că în aproximativ trei luni urmează să îl aducă pe lume pe primul său copil. Chiar dacă este extrem de fericită pentru că urmează să devină mamă, vedeta a început să se confrunte cu câteva probleme, care îi dau mari bătăi de cap.

Cu câteva zile în urmă, artista le-a povestit urmăritorilor săi că se confruntă cu stările specifice unei sarcini ajunsă într-un stadiu avansat. Solista a mărturisit la acea vreme că oboseala începe să devină copleșitoare și începe să îi pună bețe în roate atunci când trebuie să își desfășoare proiectele. Acum însă, vedeta a avut parte de o nouă surpriză neplăcută în ceea ce privește sarcina, care a doborât-o cu adevărat.

Problemele au copleșit-o pe cântăreață, care a răbufnit pe internet. [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, copleșită de problemele cu care se confruntă din cauza sarcinii

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de aproape un an.

Cei doi s-au apropiat pe platoul serialului în care artista joacă și care este regizat de către partenerul ei de viață.

Spre marea surpriză a celor care o iubesc pe cântăreață, la scurt timp după ce Theo și Anghel Damian au anunțat public că formează un cuplu, aceasta a dat vestea cea mare, și anume că urmează să devină mamă.

Pe tot parcursul sarcinii, Theo nu a vrut să facă un pas în spate în ceea ce privește cariera sa de succes, așa că a continuat să onoreze toate proiectele în care aceasta este implicată.

Ultimele săptămâni au devenit însă copleșitoare pentru tânăra solistă, după ce aceasta a început să se confrunte cu o oboseală cruntă, dar și cu alte surprize neplăcute. Cu câteva ore în urmă, Theo i-a anunțat pe fanii săi că fătul a ținut-o trează pe tot parcursul nopții.

Epuizată și cu nervii întinși la maxim, Theo a mers totuși la filmările serialului din distribuția căruia face parte, însă la un moment dat nu a mai rezistat și a început să plângă chiar în timpul unei scene.

„Am o viață...Azi noapte n-am închis un ochi, copilul meu nu știu ce avut. Poate să înceapă o serie de crize direct din burtă, întrebare pentru „parentologi”. Voiam să vă povestesc, la opt am venit pe platoul de filmare, am filmat o secvență care nu avea în scenariu așa mult plâns, dar de oboseală și de rău ce îmi era am plâns cu o poftă, de mila mea am plâns. Păcat că o să vedeți secvențele astea abia în sezonul 3, mie îmi trebuiau două sezoane doar de probă. Nu e nici cu actoria asta cum mi-am imaginat eu”, a spus Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

