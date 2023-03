Ce se întâmplă cu văduva lui Nelu Ploieșteanu, la doi ani de la decesul lăutarului. Moartea soțului a dărâmat-o: "Am rămas singură pe lume, stau numai cu calmante"

In articol:

Moartea lui Nelu Ploieșteanu a provocat multă durere și suferință în rândul prietenilor, fanilor, dar mai ales al familiei.

Cea mai afectată de trecerea în neființă a lăutarului fiind chiar soția acestuia. Văduva nu poate nici acum, la doi ani distanță de la tragicul eveniment, să depășească nenorocirea care s-a abătut asupra familiei sale.

Ce se întâmplă cu văduva lui Nelu Ploieșteanu, la doi ani de la decesul lăutarului [Sursa foto: Facebook ]

Se împlinesc doi ani de la moartea lui Nelu Ploieșteanu

Cu un fiu și un soț trecuți pe lumea cealaltă, Elena Ploieșteanu spune că starea sa de sănătate nu mai este una tocmai bună.

Văduva regretatului cântăreț a ajuns să se lupte cu depresia, are probleme de memorie și spune că rareori se oprește din plâns.

De asemenea, femeia spune că nu poate nici acum să se obișnuiască cu gândul că a rămas singură pe lume, cu atâta durere în suflet și minte.

Tocmai de aceea, deseori, își roagă soțul decedat să îi mai apară în vis, atât ei, cât și nepoților. Astfel, cu el mai comunică și tot el, spune Elena Ploieșteanu, are grijă de ea, de acolo de unde este.

„Cum să mă simt? Mă simt rău! Acuși se împlinesc doi ani de când soțul meu nu mai este printre noi. Este foarte, foarte greu prin ce trec eu acum. Cu bune, cu rele a fost soțul meu timp de 48/49 de ani. Nu este seară și oră dată de la Dumnezeu să nu plâng după soțul și fiul meu, Mihăiță. Nu îmi vine să cred că am rămas singură pe lume. Îl visez destul de des pe Nelu și îmi zice mereu să mănânc pentru că am slăbit foarte mult, iar alteori vine, în vis, la mine, cu o mână de medicamente. Pentru că eu am picat în depresie, de când am rămas văduvă, și stau numai cu calmante. De atunci uit foarte repede lucrurile, dacă am închis ochii o clipă am și uitat totul. Uneori îl mai rog pe Nelu să apară în vis pe la nepoții mei și el apare la o zi două distanță. Comunic cu el și el se duce prin gândurile lor”, a declarat pentru Click! , Elena Ploieșteanu.

Acum, pentru că peste câteva zile se împlinesc doi ani de la trecerea în neființă a cântărețului, Elena Ploieșteanu spune că pregătește o pomană prin care să-i omagieze numele și imaginea.

Nu știe exact cum va fi totul, căci are nevoie de ajutorul nurorilor, ea nefiind în stare să organizeze totul, căci durerea, tristețea și depresia nu o fac să fie prea lucidă.

”Noi în perioada asta de post, mergem la Biserică, și dăm de pomană. Mergem cu colivă și diferite pachețele cu produse de post. Pe 1 aprilie, pentru că pică într-o sâmbătă, o să îi fac praznicul de doi ani. O să chem câțiva oameni acasă și o să îi dau de pomană. Nu știu ce o să cumpărăm să punem pe masă. Trebuie să mă consult întâi cu nurorile mele după să vedem. Eu am capul vraiște și mă bazez pe ele ”, a mai precizat soția regretatului lăutar, Nelu Ploieșteanu.