Ce se întâmplă cu Zanni în aceste momente? Câștigătorul Survivor România și-a îngrijorat fanii cu ultima postare: "Sper să fiu bine..."

In articol:

La momentul actual, Zanni trăiește probabil cea mai frumoasă perioada din viața lui. A reușit să stea mai bine de șapte luni în competiția Survivor România și să plece cu premiul cel mare acasă. De asemenea, are foarte multe concerte în ultima perioadă și se bucură de cât de mai multe colaborări.

Totul arată perfect pentru protejatul lui Alex Velea. Unde mai pui faptul că urmează să își cumpere o casă cu banii câștigați de la Survivor!

Însă, se pare că Faimosul se confruntă cu probleme de sănătate, la o lună după ce s-a încheiat emisiunea. Se pare că totul are avea legătură cu durerile de genunchi despre care tot vorbea.

Citeste si: Bombă! Zanni susține că se întoarce la Survivor: ”Va mai fi un sezon”! Se pregătește terenul pentru o ediție ”all stars”?

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

"Nu putem să vă spunem ce facem, rezultatele medicului sunt... nu se poate posta pe Instagram. Sper să fiu bine cât mai curând", a declarat Zanni, iar pe imagini se poate observa că este într-un cabinet medical și este conectat la anumite aparate.

Zanni, marele câștigător de la Survivor România

Sezonul 2 Survivor România 2021 și-a desemnat câștigătorul.

După șase lui de competiție Zanni reușește să-și adjudece trofeul și marele premiu în valoare de 250.000 de lei.

Citeste si: Zanni a ajuns la spital, după lunile petrecute în Dominicană la Survivor. Ce au descoperit medicii la analize

„Înainte să plec de acasă mi s-a spus de multe ori că o să câștig, dar niciodată nu zic mulțumesc când cineva îmi zice ceva de bine.

Aveam încredere în mine, dar nu știam dacă o să fac față. Îmi place să răspund exact așa cum se întâmplă. Pe zi ce trecea aveam din ce în ce mai multă încredere în mine. Am avut și gramul acela de noroc. Mi s-au deschis anumite porți exact la momentul potrivit. Am avut un kilogram de noroc. Am știut că fiecare chestie care se întâmplă se”, a declarat Zanni, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.

Citește continuarea AICI