Ce se întâmplă, de fapt, cu David Popovici?! Camelia Potec vine cu lămuriri, după ce s-a scris că România l-ar putea pierde: "Nu am ce să spun mai mult" | EXCLUSIV

Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a venit cu o serie de lămuriri după, ce în presă au apărut mai multe materiale în care s-a scris că ea ar fi anunțat că "există riscul ca România să-l piardă pe David Popovici".

Campionul a vorbit recent despre planurile sale până la Jocurile Olimpice de la Paris, iar în prezent nu se pune problema ca David Popovici să plece din România. Sportivul a mărturisit chiar el acest lucru, după ce în spațiul public s-au speculat foarte multe lucruri.

Camelia Potec a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a venit cu o serie de lămuriri, după ce s-a scris că ea ar fi atenționat asupra faptului că România l-ar putea pierde pe înotător. Campiona a ținut să facă mai multe clarificări, explicând că planul pentru David Popovici așa fost făcut pe 4 ani, durata unui ciclu olimpic. Ce se va întâmpla după Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, nu are nimeni cum să știe momentan.

Camelia Potec explică situația cu David Popovici

Camelia Potec a discutat deschis cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a făcut o serie de lămuriri privind situația.

Președintele Federației Române de Natație a explicat că niciodată nu a transmis că România l-ar putea pierde pe David Popovici, ci doar care este planul până la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ce se va întâmpla după participarea la Jocurile Olimpice de la Paris nu se știe încă, fiind vorba de numeroase variante.

Obiectivul principal sunt Jocurile Olimpice de la Paris, pentru care sportivul trebuie să fie pregătit și susținut.

"Eu nu am spus niciodată că există acest risc. Eu am spus în felul următor: planurile de pregătire se fac pe 4 ani de zile, pe un ciclu olimpic.

Am zis că eu nu pot să spun dacă David Pleacă sau nu după Jocurile Olimpice de la Paris. Am zis că noi știm și că am făcut un plan de pregătire alături de antrenori, care automat îl vizează pe David, în România pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

Eu nu am declarat niciodată că e posibil să-l piardă. Noi ne concentrăm pe Paris și asta facem. Nu pot să vorbesc mai mult de atât. Pentru că am zis că există șanse să plece, există toate șansele din lumea aceasta să vină schimbări după Paris, în funcție de ce se întâmplă acolo", a precizat ea.

Camelia Potec dă asigurări cu privire la planurile lui David Popovici și explică faptul că deja a fost stabilit un program cu antrenorii, program ce a fost realizat doar până în 2024, anul Jocurilor Olimpice, pentru că așa este procedura.

"Nu am zis că România riscă să-l piardă pe David Popovici. Titlurile atrag și s-a luat o frază din context. Eu nu am spus așa ceva, am spus că ne concentrăm pe Paris și cel puțin până atunci, David o să fie aici.

După aceea s-a mers mai departe și s-a scris că riscă să-l piardă pe David Popovici după Jocurile Olimpice, dar noi nu vorbim despre ce se întâmplă după.", a explicat Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

David Popovici [Sursa foto: Facebook]

David Popovici nu părăsește România

Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon ne-a explicat foarte clar faptul că David Popovici nu părăsește România, obiectivele principale fiind pregătirea și ulterior participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ceea ce se va întâmpla după Jocurile Olimpice de la Paris rămâne de văzut, căci planul nu a fost deja întocmit și nici nu se știe ce urmează după Olimpiada din 2024.

"Obiectivul nostru și planurile tuturor sunt până la Jocurile Olimpice de la Paris. De acolo, trage linie și vedem ce urmează mai departe: pleacă nu pleacă, rămâne, merge la facultate, poate să se întâmple orice sunt N variante.

Nu am spus că România riscă să îl piardă. Noi suntem în plină pregătire pentru Paris și aș vrea ca discuțiile să fie până acolo. Nu am ce să spun mai mult. Cred că nici el nu știe ce face până după Paris și este normal.

Avem nevoie de liniște și susținere până la Paris, nu de astfel de vești. Cum să spun așa ceva?! Întâi de toate aș vorbi cu David, nu aș anunța eu, chiar dacă ar fi să plece din țară, nu aș anunța eu lucrul acesta. Ar face-o, în primul rând, sportivul", a mai mărturisit Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

David Popovici și Camelia Potec [Sursa foto: Facebook]

"Este dreptul sportivului să anunțe ce face"

Totodată, Camelia Potec atrage atenția asupra faptului că este dreptul sportivului să anunțe public ce își dorește să facă, oferind exemplul lui Robert Glință care a dat personal vestea retragerii.

"Așa cum s-a întâmplat și cu Robert Glință, care a anunțat el personal că se lasă de sport. Este dreptul sportivului să anunțe ce face mai departe, dar asta am spus după Jocurile Olimpice de la Tokyo că rămâne și se pregătește în România până la Paris. După aceea rămâne de văzut, iar eu nu am făcut decât să confirm lucrul acesta.

Lumea este interesată ce se întâmplă după Paris, dar cred că ar trebui să fim interesați cu toții ce se întâmplă la Paris și până acolo, pentru că încă mai e drum lung până acolo pentru că toți avem nevoie de liniște și de susținere pentru că mai e un an și jumătate până la Paris și trebuie să trecem printr-o procedură de pregătire, proceduri de calificare și apoi vine participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Abia a patra variantă este că vedem ce face după Paris", a mai explicat președintele Federației Române de Natație și Pentatlon.

