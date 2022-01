Ce se întâmplă în casa Anamariei Prodan? Bona Nuți a izbucnit în lacrimi când a văzut: „Plânge de se omoară. Doamne!”

In articol:

Nuți a devenit printre cele mai cunoscute bone din România, dar și cele mai iubite, asta după ce aceasta a devenit cunoscută prin prima show-urilor TV ale impresarei.

Bona Nuți, extrem de atașată de familia Prodan

Totodată, în nenumărate interviuri, Anamaria Prodan a vorbit despre bona Nuți, spunând despre aceasta că nu o mai consideră de mult doar o simplă angajată, ci parte din familie. De asemenea, Nuți a început rapid să aibă fani, iar de cele mai multe ori, aceștia sunt interesați de ce mai face bona, motiv pentru care Anamaria a făcut o serie de declarații despre aceasta și despre cum se comportă Nuți în casa impresarei, zi de zi.

Bona este foarte apropiată de toată familia Prodan, însă în mod special de mezinul familiei, Laurențiu Reghecampf Jr., de care a avut grijă din primele zile ale vieții. Ei bine, chiar Anamaria Prodan a povestit că Nuți îl consideră pe Bebe, așa cum este alintat de familia lui, ca pe fiul său, dar același lucru se aplică și în cazul fetelor impresarei.

Citeste si: Cine e si cum arata iubitul lui Nuti, bona familiei Prodan-Reghecampf! Sunt impreuna de vreo trei ani!

Totodată, sexy-impresara a mai zis că Nuți se supără foarte tare pe ea atunci când are dispute cu fiul său, mai mult decât atât, atunci când Bebe este certat de către mama sa, bona se consumă chiar până la lacrimi, asta pentru că nu suportă să-l vadă trist pe mezinul familiei.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

,,Nuți este foarte fericită. Bebe (n.r Laurențiu Jr.) este fii-su și nu se desparte de el. Și fetele sunt fetele ei. Dacă eu îl cert pe Bebe sau țip la el, Nuți plânge de se omoară. Doamne! Când mă vede nervoasă nu-mi zice nimic, că cred că m-ar omorî atunci că țip la băiat", a declarat Anamaria Prodan.

Bona Nuți [Sursa foto: Facebook]

Anamaria Prodana, despre omul de afaceri cu care s-a zvonit că are o relație

La puțin timp după separarea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-ar fi refăcut viața cu un prosper om de afaceri din Abu Dhabi, fapt declarat chiar de către prietenii cunoscutei impresare. Așadar, vedeta s-a confesat în fața apropiaților ei și le-ar fi spus chiar că este extrem de îndrăgostită.

Citeste si: Anamaria Prodan: "Mai am un băiat! Trebuie să îl sun pe Laurențiu, să îi spun că mai avem un băiat, acum avem 3 băieți". A spus totul pe filmare

De asemenea, în fața amicilor ei, Anamaria Prodan ar fi spus că este atât de fericită, încât și-ar dori chiar să ajungă, din nou, în fața altarului. Cu toate acestea, blondina a făcut lumină în acest caz și a explicat concret care este legătura dintre ea și presupusul iubit, mărturisind că în acest moment nu are nicio relație amoroasă cu vreun bărbat.

"M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea. Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea, Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi. Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta.", a spus Anamaria Prodan pentru romaniatv.net.

Distribuie pe: