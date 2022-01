Ce se întâmplă în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan?! „Am luat o decizie importantă”. Blondina a făcut totul public

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton, iar împreună și-au clădit una dintre cele mai frumoase familii.

Cuplul are împreună trei băieței, care îi țin constant în priză și care au nevoie de atenție la puterea a treia! Cei doi nu și-au angajat o bonă care să aibă grijă de copii, ci vor ca ei să se ocupe de tot în ceea ce-i privește pe cei mici, iar asta poate fi o adevărată provocare mai ales că pe lângă „slujba de acasă”, ambii au viețile destul de solicitate pe plan profesional.

Pe rețelele de socializare, Adela Popescu a dezvăluit care este decizia pe care a luat-o alături de tatăl copiilor ei. Blondina a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, iar internauții au aplaudat intenția celor doi.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, anunț neașteptat pe rețelele de socializare: „Scumpeteo, vorbeste acum cât mai poți”

În urmă cu doar câteva momente, prezentatoarea TV a postat un mesaj pe pagina personală de Instagram, iar toți au fost pe deplin de acord cu decizia lor.

Adela Popescu le-a povestit internauților că ea și Radu Vâlcan și-au propus ca timp de două ore pe zi, mai exact în intervalul 16:00-18:00, nici să nu se atingă de telefonul mobil, iar toată atenția lor să fie acordată celor trei băieți. Blondina a mai dezvăluit că ea și soțul ei mai au multe schimbări pe care vor să le facă, însă le vor aplica pe rând.

„Scumpeteo, vorbeste acum cat mai poti! 😬

Sa stiti ca eu si @raduvalcan am luat o decizie importanta. Speram sa reusim.

Incepand de astazi, dupa 16:00, adica din momentul in care ajung copiii acasa, doua ore, telefoanele noastre vor sta pe silent la distanta de noi.

Vrem ca macar DOUA ORE dintr-o zi atentia noastra TOATA sa fie indreptata unii catre altii.

Mai era ceva pe lista pentru anul asta, dar zic sa o luam incet. 😅

Voi ce “ajustari” v-ati propus?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, dezvăluiri emoționate: „La 13 ani m-am despărțit și eu de părinți"

Vedeta a povestit în urmă cu puțin timp, în cadrul emisiunii de matinal pe care o prezintă, că s-a desprins de părinții ei la o vârstă destul de fragedă, la doar 13 ani, atunci când a venit pentru prima dată să locuiască în Capitală. Adela Popescu a recunoscut că a fost un moment destul de greu și plin de încărcătură emoțională.

„La 13 ani m-am despărțit și eu de părinți, când am venit la București. Știu că îi făceam cu mâna Claudiei, prietenei mele. Am plâns. Locuiam la mătușa-mea. A fost foarte… Am vrut să mă fac mare”, a dezvăluit Adela Popescu, în cadrul emiusiunii sale.

