Italia este închisă, în carantină totală, autoritățile au luat măsuri severe, iar provinciile din nord, epicentrul pandemiei de coronavirus, par să fie dominate de o teamă uriașă, având în vedere bilanțul uriaș al victimelor.

Maria Polexici, o româncă plecată de mai bine de 15 ani în Italia, devenită cetățean italian, a povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ce se petrece acolo și cum au reacționat autoritățile și oamenii din zonă în fața pandemiei de coronavirus, pozând chiar și momente care demosntrează strădania organelor legii de a face ordine.

”Am mers la cumpărături, într-unul dintre magazinele din preajma casei. Nu poți merge unde vrei, ci ai voie doar într-o anumită zonă. Am stat destul de mult timp ca să pot să intru în magazin, este permis doar cu cărucior pentru că așa oamenii păstrează o distanță mai mare între ei. Și în magazine sunt polițiști, spun tuturor că trebuie să păstreze distanța de siguranță, în caz contrar se dau amenzi serioase. Chiar am fost surprinsă când am văzut cât de stricți sunt polițiștii și cum împart amenzi în stânga și în dreapta. Deși asta e soluția”, ne-a spus Maria Polexici.

Mai mult chiar, în drum spre magazin, Maria Polexici a surprins, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, câteva momente în care autoritățile puneau în aplicare, la modul cel mai strict, legea. ”Au văzut, la colțul unei străzi, unde este un bar închis, că s-au strâns mai mulți oameni. I-au luat la întrebări, nu aveau foile de drum la ei, formularele obligatorii și, fără să mai discute, i-au amendat serios. Apoi, în zona centrală, au surprins câteva familii, cu copiii, se jucau pe acolo. I-au amendat și pe aceia, nu au stat să asculte explicațiile că au ieșit din casă că se plictiseau copiii. Autoritățile au zis să nu se plimbe lumea, cei care o fac totuși, au de plătit amezi zdravene”, ne-a mai spus Maria Polexici, românca stabilită în Italia, chiar în zona roșie din Nord.

Coronavirus în Italia! ”Riști amendă sau trei luni de închisoare”

”Lucrurile sunt stricte din cale afară și cred că este normal să se întâmple așa. Adică, acum, ca să ieși din casă, să mergi pe străzi, trebuie să ai un formular completat, primit de la autorități, iar situația să fie una serioasă. Dacă nu există formularul și nu se demonstrează urgența deplasării, riști amendă sau chiar 3 luni de închisoare. Lumea a început să ia în serios problema chiar dacă, zilele trecute, când a fost închisă zona de nord a Italiei mulți au fugit în sud. Doar că, probabil, se vor întoarce, mai ales dacă se îmbolnăvesc, zona noastră este mult, mult mai bine dotată medical”, ne-a spus Maria.

Mai mult decât atât, explică românca, în sfârșit, carantina a fost luată în serios de italieni. ”Acum, chiar dacă barurile sunt deschise până la o anumită oră, nu te mai servește la bar, nici nu ai voie să stai acolo. Te așezi la masă, dacă ai loc, dacă nu, trebuie să pleci, nimeni nu riscă amenzi sau închisoare. La magazine este raționalizată intrarea, nu se mai pot înghesui, e o limită maximă de clienți admiși și trebuie să aștepți ca să intri acolo”, ne-a mai explciat Maria. De altfel, de astăzi, cei care lucrează în învățământ, școlile fiind oricum închise, vor rămâne acasă, nu vor mai fi nevoiți să meargă la muncă, singurii oameni care mai circulă prin orașe fiind cei care asigură urgențele. ”Și, la fiecare pas, vezi carabinieri, polițiști. Verifică pe toată lumea, la modul serios. Totul va dura până pe 3 aprilie în cazul în care autoritățile nu decis prelungirea perioadei”, susține Maria.

Italia, măturată de pandemia de coronavirus

Italia a anunțat un nou bilanț dramatic al pandemiei de coronavirus: ajungând la un total de 631 de oameni decedați. Totodată, numărul persoanelor infectate a depășit de cifra de 10,000 transformând țara în care locuiesc peste 1,2 milioane de români în cea de-a doua din topul celor afectate de coronavirus. Mai mult, Italia este pe primul loc când vine vorba de mortalitatea gripei, depășind rata de 5%. Din acest motiv, Italia, de trei zile, este în carantină totală, iar peste 60 de milioane de cetățeni ai Italiei nu mai au libertate de a se mișca liber pe teritoriul țării. Nimeni nu iese și nu intră în țară, cu excepția cazurilor motivate. Mai mult, în zona roșie, în nord, carantina instituită este supravegheată de echipaje de poliție și de armată.

Coronavirus în România! Ce spune Codul Penal celor care nu se supun normelor de sănătate

Art. 352 din Codul Penal – Infracțiuni contra sănătății publice – Zădărnicirea combaterii bolilor:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus în România a ajuns la 35, anunța, ieri, Grupul de comunicare strategică.