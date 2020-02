Bogdan Mocanu și Andra Voloș formează unul dintre cele mai frumoase cupluri care au trecut pe la Puterea dragostei din ambele sezoane. Din acest motiv, este, de departe, și foarte invidiat, întrucât nu puțini au fost cei care au susținut că ar fi o pereche fake, făcută peste noapte, pentru urmărtori și atât. ”Nu se iubesc, doar mimează sentimentele, nu vor fi mult timp împreună”, au fost cuvintele celor care privesc cu ochi sceptici legătura lor amoroasă.

Bogdan Mocanu s-a mutat cu Andra într-un apartament din București

Cu toate acestea, fără a se uita în spate sau a da importanță bârfelor, Andra și Bogdan Mocanu au mers înainte. Cei doi nu au ținut cont de nimeni și de nimic, important pentru ei cu adevărat a fost doar iubirea lor. Drept dovadă, la scurt timp de la ieșirea din show-ul Puterea dragostei, au hotărât să se mute împreună și să trăiască după bunul lor plac.

”Ne-am închiriat un apartament în București, în care locuim ca un cuplu normal. Nu ne gândim la vreo logodnă, o căsătorie sau un copil, deocamdată, vrem să ne bucurăm de noi, să investim într-o afacere și să ne dezvoltăm și pe partea artistică. Avem deja cinci luni de iubire, cinci luni în care nu credea nimeni, dar nu are importanță. Dragostea noastră este reală și cred că, în sfârșit, am arătat lumii că s-a înșelat în ceea ce ne privește”, a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Andra Voloș i-a luat telefonul lui Bogdan Mocanu! ”Din acel moment, s-a terminat”

Pe de altă parte, se pare că în celebrul cuplu nu curge numai lapte și miere, iar uneori, își mai face loc și...gelozia!

Recent, Andra Voloș i-a luat telefonul lui Bogdan Mocanu, întrucât, a simțit, conform spuselor ei, că unele lucruri nu ar fi fost în regulă. "În urmă cu două săptămâni, m-am uitat pentru prima dată în telefonul lui Bogdan. Nu am simțit nevoia să o fac până acum, fiindcă nu mi-a dat ocazia să mă îndoiesc de el în toată această perioadă. Atunci însă, am avut... un feeling! În fine, am descoperit niște mesaje primite de la fete, așa că, din acel moment, s-a terminat! Pentru liniștea mea, pun mâna pe mobil de fiecare dată. Este adevărat, nu era ceva în acele mesaje care să mă pună pe gânduri din partea lui, ci doar niste cuvinte trimise de anumite domnișoare, dar... Oricum, nu mi-a plăcut și i-am zis", a comentat Andra la WOWbiz.ro.