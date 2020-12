Ce se întâmplă între Andrei Ștefănescu și Ami, după ce artistul a divorțat! Gesturile care o trădează pe artistă EXCLUSIV

Deși în plan profesional lui Andrei Ștefănescu îi merge bine, este prezentatorul unei emisiuni tv, dar și concurent la ” Te cunosc de undeva”, pe plan personal am putea spune că nu e totul e roz în viața artistului. Andrei Ștefănescu a divorțat de partenera sa de viață, femeia cu care are și un băiețel, iar despărțirea s-a produs în septembrie, deși artistul a făcut public acest lucru luna trecută.

”Dragii noștri, după cum bine știti, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am cazut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai.

Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună”, este un fragment din mesajul postat de Andrei Ștefănescu pe paginile sale de socializare. (VEZI aici întregul mesaj postat de Andrei Ștefănescu după despărțirea de Antonia)

Ami, lipită de Andrei Ștefănescu la ”Te cunosc de undeva”

Andrei Ștefănescu nu a vorbit însă despre motivele divorțului și nici nu s-a afișat cu o altă femeie după ce a făcut anunțul despărțirii de Antonia. Și totuși, mulți au sesizat o apropiere între el și Ami, colega sa de la ”Te cunosc de undeva”. Nu este vorba doar despre bârfe, chiar și fanii au sesizat în ultimele ediții de la ”Te cunosc de undeva” anumite gesturi familiare ale cântăreței vizavi de Andrei.

Ami, gesturi tandre, pe canapea, alaturi de Andrei Stefanescu

Nu mai departe de finala difuzată sâmbătă seara, Andrei Ștefănescu a stat pe canapea lângă Ami, iar camerele de filmat au surprins momente tandre în care artista stătea lipită de colegul său și chiar îl ținea strâns de braț.

Ami si Andrei Stefanescu, in finala Te cunosc de undeva

Citeste si: Ami, complexată de înălțime: „Nu mi-a fost deloc ușor. Îmi spuneau că trebuie să fii înalt că să reușești”

Andrei Ștefănescu e divorțat, Ami nu a vorbit de niciun iubit

Andrei Ștefănescu este divorțat, despre Ami, artista de 31 de ani care a câștigat ”Te cunosc de undeva” nu se știe că ar avea un iubit. Ami nu a vorbit niciodată despre viața sa sentimentală și nici nu a făcut publică vreo relație de-a ei de până acum. Doar anul trecut a apărut o poză în care Ami părea a fi cu iubitul său, chiar dacă vedeta nu a arătat fața bărbatului , mesajul părea clar: "Ai apărut de nicăieri în viața mea și m-ai lăsat zâmbind fără funcții vitale....", scria Ami, pe Instagram.