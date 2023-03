Ce se întâmplă între Bogdan Mocanu și Jador? Bogdan Mocanu a vorbit sincer despre relația pe care o are în prezent cu artistul: "Nu mai e ca înainte" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu a vorbit despre împăcarea cu Jador la aproape trei săptămâni de la lupta sa în cușcă. Mocanu a dezvăluit că venirea lui Jador la meciul pe care el l-a avut cu Vicenzo Final Boss i-a dat un imbold să câștige, în plus, a apreciat foarte mult gestul cântărețului și susținerea lui, în condițiile în care, la acel moment, ei erau certați de câteva luni.

Bogdan Mocanu, dezvăluiri despre prietenia cu Jador

Bogdan Mocanu a povestit ce a făcut Jador la el acasă, cu o seară înainte de gala în care Alex Zănoagă s-a bătut cu Ștefan Ciuculescu, dar și ce rețineri are în privința prietenului său.

Bogdan Mocanu și Jador au avut de-a lungul timpului o prietenie plină de suișuri și coborâșuri. Acum, pare că lucrurile au revenit la normal și au uitat de conflicte. Dar, oare, se înțeleg ca înainte? Bogdan Mocanu a fost sincer și a spus cum stau lucrurile între el și Jador.

"Aș fi făcut și eu același lucru pentru el. Am apreciat, m-am bucurat mult că l-am văzut acolo. Plus că așa a fost situația, faptul că el a venit, acolo a fost și un mic scandal, mi-a dat nervul ăla de care aveam nevoie. Nu mă așteptam să îl văd acolo, a fost o surpriză plăcută. Acum suntem ok, am fost la el, am gătit, am mâncat, am mai stat la un șpriț, la o vorbă. Nu e ca înainte, dar nu prea am așa mulți prieteni și nici el, așa că deocamdată trebuie să ne folosim de prietenia asta a noastră care se înfiripă din nou. Calitate, nu cantitate.", a declarat Bogdan Mocanu.

Citeste si: LIVE UPDATE Ziua 386 de război. Lavrov acuză SUA că ignoră restricțiile de zbor impuse de Rusia în Marea Neagră. Zelenski: Agresiunea rusă se apropie de punctul în care poate ceda- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Jador i-a fost alături lui Bogdan Mocanu la meciul din cușcă

Bogdan Mocanu și Jador sunt prieteni din nou. Artistul și-a surprins amicul, atunci când și-a făcut apariția la meciul din gala RXF, unde l-a susținut și i-a fost alături. Bogdan Mocanu a apreciat enorm atitudinea cântărețului și a simțit un imbold imens.

"Nu l-am invitat. Din câte știi a fost un scandal în spate, în care a fost și el implicat. Jador cred că a fost trimis de Dumnezeu în momentul oportun, pentru că eram foarte calm, nu aveam emoții deloc înainte de meci, iar el a venit super agitat, probabil era și pilit și m-a încurajat, a scos moldoveanul, țăranul din mine. M-a încurajat foarte tare, m-am bucurat enorm să îl văd acolo, mai mult decât mă așteptam eu, având în vedere că noi nu am vorbit de multe luni. Am simțit că a venit tata la meci sincer sau mama sau cineva din familie, apropiat. Deja acolo era fratele meu de sânge, Vlad, antrenorul meu care e ca un tată spiritual, prietenii mei de la sală care sunt ca niște frați și mai lipsea Jador, el era singurul care nu era. M-am bucurat mult când l-am văzut, m-a ajutat mult.", a declarat Bogdan Mocanu, la WOWnews.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 martie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!