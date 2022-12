Ce se întâmplă între Brigitte și Florin Pastramă, la câteva luni de la împăcare? Nașa brunetei a dezvăluit cum decurge mariajul celor doi: "Și cu bune, și cu rele"

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au fost la un pas de divorț în urmă cu câteva luni, dar au decis să-și mai dea o șansă și să treacă peste neînțelegerile din relația lor.

Ce se întâmplă în căsnicia soților Pastramă, după ce s-au împăcat?

Acum, la ceva timp de când au anunțat că s-au împăcat, nașa brunetei, Lizeta Haralambie, a făcut și câteva dezvăluiri despre mariajul celor doi. Iată cum se înțeleg acum Brigitte și soțul ei!

Brigitte și Florin Pastramă au traversat o perioadă dificilă în urmă cu câteva luni. Relația lor a fost la un pas de a se destrăma după mai multe înțelegeri, dar au ales să se împace, într-un final. Lizeta Haralambie, nașa brunetei, susține că mariajul celor doi a revenit acum pe făgașul normal: "Cum sunt și toate relațiile, și cu bune și cu rele, sunt ok acum, mâine nu știu. Eu sunt nașă, sunt alături și de ea și de el, nu pot să dau sfaturi în public, doar ei le știu. Eu sunt alături de Brigitte de câte ori are ea nevoie. Oricând mă sună, este prietena mea de 25 de ani, îmi este și fină și sunt alături de ea mereu." , a declarat Lizeta Haralambie, potrivit antenastars.ro.

Brigitte Pastramă a ajuns pe mâinile medicilor

Brigitte Pastramă nu s-a confruntat cu probleme doar pe plan amoros. În ultima perioadă, bruneta a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor și chiar a fost supusă unei intervenții chirurgicale, după ce a fost diagnosticată cu diabet: "Nu mi-am făcut injecții în burtă ca să slăbesc, ci am fost bolnavă. De la boală am slăbit, am avut început de diabet, de tip 2, dar asta a fost acum șase luni.

Am scos glanda, era de tip 2 și se scoate glanda, iar eu am scos-o. Nu am mai putut să mănânc foarte mult timp și oricum n-am voie să mănânc trei sferturi din cartea de bucate, pentru că era să fac pancreatită la două săptămâni după operație.", a povestit Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Facebook]