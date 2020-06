In articol:

La Survivor România, relația dintre Elena Ionescu și Sonny Flame a fost una extrem de discutată de colegii de echipă, mai mult, s-a mers până într-acolo încât, s-a spus că la mijloc există și sentimente de alt gen. În plus, imaginile în care cântăreața apărea dormind alături de faimos au pus paie pe foc și au dus la adevărate ”scenarii”.

De pildă, unul dintre colegi a vorbit pe șleau despre cei doi, chiar în Republica Dominicană. „Elena a îndepărtat-o pe Asiana în momentul în care Sonny Flame a intrat în competiție. Din clipa în care el a venit, Elena a stat cu Sony non-stop pe plajă, non-stop sub pătură, non-stop cu cana în mână. Două persoane una lângă cealaltă”, a fost declarația șocantă a lui Ghiță, completat de Asiana, care avea să spună și ea că artista a dormit cu Flame.

La ieșirea din competiție, Sonny Flame a infirmat toate zvonurile, chiar a fost extrem de vehement, semn că realitatea era cu totul alta. ”Nu a fost nimic între noi sub nicio formă. Am curaj să jur pe orice vrea publicul, pe Biblie, pe biserică, chiar pe soția și pe fiica mea, că nu a exista niciun fel de legătură între noi. Vă jur cu mâna pe inimă, pentru că m-au deranjat aceste speculații. Am vorbit și cu soția, mă gândesc că și probabil părinții ei m-au judecat. Nu știu ce imagini au apărut...Noi stăteam și împărțeam pătura, pentru că pe timpul nopții era foarte frig. Aveam câte o pătură subțire de fiecare. Am preferat să stau lângă Elena, pentru că eram prieteni, am pus o pătură una peste alta ca să ne fie mai cald și evident că observând niște lucrui în echipă, aveam posibilitatea să ne spunem la ureche. Ea îmi spunea ce a observat, eu îi spuneam părerea mea și oarecum, am comunicat mai bine. Nu a fost niciun fel de apropiere și acea aluzie a lui Ghiță, atunci când a acuzat-o pe Elena în Consiliu că făcea chestii sub pătură cu mine, mi s-a părut de cea mai joasă speță, m-a dezgustat total. Mi-a jignit familia, i-a jignit și familia ei, etc. A fost o mizerie și i-am și spus-o lui Ghiță după...Frate, dacă nu am fi fost în competiția asta, nu știu ce aș fi făcut cu tine după vorbele alea. Repet, vă jur că nu este nimic adevărat”, a comentat, la vremea respectivă Sonny la emisiunea Ștafeta mixtă.

La două săptămâni de la terminarea, câștigătoarea trofeului avea să pună capăt tuturor speculațiilor și să vorbească deschis pe marginea acestui subiect. Elena Ionescu a dat declarații șoc despre Sonny Flame și a mărturisit că, acum, după concurs, chiar sunt mai mult timp împreună. ”Ce s-a spus în Republica Dominicană au fost numai mizerii! Niciodată, dar niciodată, nu s-a pus problema unei apropieri între noi decât de prietenie. Îmi amintesc că atunci când Sonny a venit în competiție, eu eram marginalizată de toți, doar pe trasee se mai discuta cu mine, în rest, erau mulți nervi, mai ales la eliminare, multă presiune. Sonny m-a susținut, la fel și eu pe el, poate și pentru că ne cunoșteam din industria muzicală. În plus, eu am văzut că faimoșii mei, atunci când au realizat că a el depășit momentul cu accidentarea, este bun și aduce puncte, au vrut să îl scoată din cursă și au făcut tot posibilul să reușească. Pentru simplul motiv...că era în apropierea mea! Urât! Au făcut și au zis niște mizerii, că îmi e mie rușine de rușinea lor. Eu îmi știu locul, sunt o femeie matură, sunt obișnuită cu viața din televiziune, știu cum stă situația, nu aș fi făcut niciodată vreo măgărie de genul acesta. Sonny are o soție minunată, pe care am cunoscut-o, un copil frumos, și DA, suntem într-o relație foarte bună de prietenie. Mai mult, în curând, vom scoate și un material muzical împreună, fiindcă oamenii frumoși se adună”, a declarat Elena Ionescu la WOWbiz.ro, în emisiunea ”Ștafeta mixtă!”