Ce se poate întâmpla cu Liviu Guță, după ce doi miri îl acuză că le-a dat țeapă la nuntă: "Ar putea fi bun de plată la sume destul de mari" | EXCLUSIV

Liviu Guță se află în centrul atenției, după ce doi miri susțin că le-ar fi tras țeapă chiar în ziua nunții.

Aceștia îl acuză pe celebrul manelist că le-ar fi luat banii, însă nu a mai venit să le și cânte la petrecere.

Suntem în plin sezon al nunților și botezurilor în România, așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla cum se pot proteja nuntașii în astfel de situații, dar și ce riscă artiștii care i-au în calcul să reacționeze astfel și să nu-și mai onoreze contractele. Jurnaliștii WOWbiz.ro au încercat să ia legătura și cu Liviu Guță, însă acesta nu a răspuns.

Ce riscă Liviu Guță, după ce doi miri l-au acuzat că a luat banii, dar nu le-a mai cântat la nuntă

Cei doi miri vor să își caute dreptatea în instanță. Potrivit Cancan.ro, tinerii l-ar fi plătit pe Liviu Guță și i-ar fi anunțat pe nuntași că acesta le va cânta la petrecere, însă în ziua evenimentului acesta nu și-ar mai fi onorat promisiunea.

Avocatul Adrian Cuculis spune că în astfel de situații, artiștii ar putea fi buni de plată și nu doar de restituirea avansului, ci și de plata unor daune pentru pagubele create, având în vedere că invitații se așteaptă să-i vadă acolo.

"Nu știu dacă am putea să-l catalogăm ca fiind vorba despre o înșelăciune în sensul acesta, dar ceea ce putem să spunem este că cel puțin o încălcare a contractului cu siguranță este și atunci dacă oamenii vor să-și recupereze banii, părerea mea este că omul ar trebui să le dea banii fără să facă ei ceva în vreun fel, adică pur și simplu să-și ceară scuze și să le dea banii.

Plus că i-a stricat evenimentul, de acolo se pot obține niște despăgubiri destul de însemnate, în funcție de cât de mare a fost evenimentul, de notorietate mirilor și de mai multe aspecte.

Nu aș merge neapărat pe dosar penal, dar aș merge pe o chestiune civilă și aș spune că ar fi bun de plată sume destul de mari dacă nu se înțelege cu ei", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Cum se pot proteja mirii din România de astfel de situații

În astfel de cazuri, Adrian Cuculis are o serie de sfaturi pentru mirii din România. Ne aflăm în plin sezon al evenimentelor așa că nuntașii ar fi bine să știe cum pot proceda și mai ales ce tip de contracte i-ar avantaja cel mai tare ca să se protejeze de situațiile mai puțin plăcute.

"În principal, ar trebui să discutăm despre niște clauze contractuale foarte clare pe de-o parte. Părerea mea este că ok, nu dai banii în avans, dar ce te faci dacă artistul nu îți vine?! El zice că fără banii de avans nu vine și atunci nu se mai închide contractul.

Dar există riscul să rămâi se pare și cu banii dați și fără artist la eveniment. În schimb, poți să incluzi în contract și treaba asta sigur că nu se poate face de către o singură persoană, ci tot felul ar trebui să fie potențat către cei care apelează la serviciile acestea și să fie făcute contracte unde dacă nu se prezintă să plătească despăgubiri foarte mari.

Atunci, dacă ai un asemenea apanaj în contract, cu siguranță nici cel care trebuie să se prezinte nu o să facă vreo nefăcută pentru că știe că are de plătit, iar tu ești mulțumit că îți vine omul să cânte la petrecere", a mai precizat Adrian Cuculis.

Ce acuzații îi aduc doi miri lui Liviu Guță

Cei doi miri vin cu acuzații grave la adresa lui Liviu Guță. Tinerii veniți din Olanda își pregătiseră petrecerea în cel mai mic detaliu, iar artistului spun că i-au dat un avans de 50%. După ce au făcut dovada plății însă, nu au mai putut lua legătura cu celebrul manelist.

"Mi-am dorit să facem o nuntă ca-n povești. Tocmai de aceea nici nu ne-am uitat la bani. Lumea trebuia să se simtă bine, așa că am ales împreună cu viitoarea mea soție, Diana, ceea ce am considerat noi că înseamnă excelență. Și în ceea ce privește solistul care să ne încânte, și locația, și meniul. Într-un cuvânt, totul! Surpriza cea mai mare, una urâtă, cum nici în cele mai negre coșmaruri nu am fi crezut că există, a venit chiar din partea lui Liviu Guță

Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși am achitat curând întreaga sumă. Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el", a spus Mirele, pentru Cancan.ro.