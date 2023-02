Ce se știe până acum de Lumina, nora lui Leo de la Strehaia? Tânăra a dispărut de acasă de câteva zile. Fiul afaceristului face dezvăluiri uluitoare: „Poliția nu i-a găsit”

In articol:

Leo de la Strehaia primește lovitură după lovitură! După ce a ajuns direct pe patul de spital, din spatele gratiilor, din cauza problemelor de sănătate, căci a făcut un accident vascular cerebral chiar în închisoare, acum familia afaceristului se confruntă cu alte griji, asta pentru că Lumina, soția fiului cel mic al lui Leo a dispărut de acasă și nimeni

nu mai știe nimic despre ea.

Tot ceea ce știu membrii familiei despre tânără este că ar fi plecat cu un bărbat. Totuși, rudele Luminei nu cred că aceasta a plecat cu respectiva persoană, care ar fi un proxenet cunoscut, de bunăvoie, motiv pentru care grija față de siguranța tinerei este cu atât mai mare.

Citește și: Dana Criminala este gata să își dedice viața lui Leo de la Strehaia! Gestul pe care l-ar face pentru afaceristul internat în spital| EXCLUSIV

Citeste si: „Mă bârfești și mă vorbești.” Ce mesaj a transmis Marius Elisei pe rețelele de socializare- kfetele.ro

”Cică ar fi sunat la părinții ei și ar fi spus că este plecată cu el din dragoste, că este fericită, că nu îi pasă de nimeni altcineva și că sunt împreună de 5 ani de zile, dar eu mă gândesc că poate o fi forțată de el să spună asta. Poliția nu i-a găsit încă, ca să o aducă să poată da o declarație, că poate spune ce s-a întâmplat cu adevărat. Din câte am auzit și am discutat cu câteva persoane acum, niște fete care au stat prin Germania, au fost duse de el la un club pentru a se prostitua și îi trimiteau bani, el fiind în România și mergând la ele periodic așa.. Am înțeles că le-a cunoscut pe Facebook, făcându-le să se îndrăgostească de el și ulterior le-a forțat să producă bani pentru el în Germania. Fetele o să ajungă la București și o să mă contacteze să merg cu ele să depună plângere, au fost terorizate luni de zile, datorită articolelor din ziare și-au făcut curaj și m-au contactat să le salvez. Măgărușul este un proxenet vechi în acest domeniu, tocmai de aceea ne facem griji, să nu pățească Lumina ceva, ne facem griji pentru viața ei”, a declarat fiul lui Leo de la Strehaia, pentru Spynews.ro.

Fiul lui Leo de la Strehaia trage un semnal de alarmă în privința lui Ion Rădulescu, cunoscut și ca Măgăruș

În continuare, fiul lui Leo de la Strehaia a dorit să tragă un semnal de alarmă în privința lui Ion Rădulescu, cunoscut și ca Măgăruș, despre care se cunoaște că este un văr îndepărtat al afaceristului, dar și că s-ar ocupa cu prostituția, iar acesta ar fi bărbatul cu care ar fi plecat Lumina, de fapt.

Citește și: Alertă în familia lui Leo de la Strehaia, după ce nora afaceristului a dispărut. Apropiații au intrat în panică: "E bolnavă, nu a plecat de bunăvoie"

”Ion Rădulescu, zis Măgăruș, încă are femei la produs în Germania, la München și Berlin. Trebuie luate măsuri împotriva acestuia, trebuie adus cât mai repede la poliție pentru a nu păți și Lumina la fel ca celelalte fete. Ea telefonic poate vorbi și cu poliția sa spună că este cu el din dragoste, dar poate are un cuțit la gât în timp ce spune toate astea… Trebuie aduși de urgență la poliție pentru a afla adevărul și pentru a fi în siguranță Lumina. Am vorbit și cu soția lui, care mi-a spus la fel, că vorbea mereu cu niște femei din Germania și care știe că îi trimiteau bani prin Western Union. Ei fiind de etnie romă, nevasta lui nu se prea bagă și nu punea multe întrebări cu ce face el, pentru a nu o bate”, a explicat fiul lui Leo de la Strehaia.