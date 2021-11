Ce se va întâmpla cu pisica lui Nicole Cherry după ce artista va naște! Vedeta a luat decizia în ciuda valului de critici: „Mi-am ascultat medicul”

In articol:

Nicole Cherry se află în centrul atenției, după ce a dezvăluit că este deja însărcinată cu primul ei copil și numără zilele până când va deveni mămică. Artista se află pe ultima sută e metri cu sarcina și în doar câteva săptămâni ea și logodnicul ei își vor ține în brațe fiica, pe Anastasia, căci așa urmează să o cheme pe micuță.

Toată lumea știe că vedeta mai are o fiica, una necuvântătoare și blănoasă, pe Mia, pisica ei care, în aceste momente, încă se bucură de toată atenția lui Nicole Cherry. Totuși, faptul că aceasta are un animal de companie și urmează să mai crească și un copil a cam împărțit internetul în două. Motivul: oamenii sunt de părere că o pisică nu are ce căuta pe lângă un nou-născut. Iată ce decizie a luat artista în această privință!

Ce va face Nicole Cherry cu pisica ei după ce-și va aduce fiica pe lume: „Nu-mi dau pisica”

Deși multe familii renunță la animalul de companie atunci când vine pe lume un bebeluș, nu este și cazul lui Nicole Cherry.

Vedeta, în ciuda valului de critici primit pe rețelele de socializare, spune că nici în ruptul capului nu va renunța la Mia. Pisica ei este precum propriul ei copil și văzută ca fiind sora mai mare a Anastasiei, fetița pe care artista o va aduce pe lume în doar câteva săptămâni.

„Nu îmi dați mesaje în legătura cu Lia, că nu e bine în sarcină, că nu e bună pentru copil, că părul, că nu știu ce, nu-mi dau pisica. Mi-am ascultat medicul, medicul mi-a zis că nu e nicio problemă, nu-mi mai scrieți lucrul ăsta, e enervant, nu am ce să vă spun drăgut că mă enervează.

O iubesc foarte tare, nu va sta bot în bot cu ea, vom avea grijă, îmi momentul în care ai animal te atașezi extraordinat de tare și e ca și cum ai avea copil(...) Lia o să aibă aceeași viață, atenția de care are nevoie, să o accepte pe Anastasia, și sunt sigură că se se vor înțelege de minune...”, a spus Nicole Cherry pe pagina sa de Instagram.