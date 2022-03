Ce se va întâmpla cu scutul antirachetă de la Deveselu, în cazul unui atac: „Orice sistem militar nu este perfect”

In articol:

După ce Rusia a anunțat că a folosit pentru prima dată rachete hipersonice într-un conflict, fostul comandant al Academiei Tehnice Militare, generalul Cristian Barbu, a explicat cum sunt construite, de fapt, dar și cum funcționează.

Poate sau nu scutul de la Deveselu să intercepteze un potențial atac cu rachete hipersonice

Totodată, în același context, Cristian Barbu a fost întrebat și despre scutul antirachetă de la Deveselu, respectiv ce rol poate avea acesta, în strategia de apărare NATO, în cazul unu posibil atac.

Generalul Cristian Barbu a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni TV, despre scutul antirachetă de la Deveselu și dacă acesta ar putea sau nu să intercepteze un potențial atac cu rachete hipersonice. Astfel, deși în primă fază a mai explicat că niciun sistem militar nu este perfect, în cazul scutului de la Deveselu un astfel de atac ar putea fi interceptat în anumite condiții tehnice.

Fostul comandant al Academiei Tehnice Militare a explicat exact procesul, precizând că și cu întreaga tehnologie care a fost creată pentru a trece granița Rusiei, România va reuși să se apere, însă Cristian Barbu

crede că este puțin probabil ca vreo rachetă să cadă, sub nicio tehnlogie pe teritoriul NATO.

"Orice sistem militar nu este perfect. Da, poate fi interceptat în anumite condiţii tehnice. Dacă radarul, care este ochiul tehnic de mare sensibilitate a militarului, o vede şi poate să-mi dea precis poziția viitoare a acestei rachete sau câmpul în care mă pot adresa acelei ținte pot să lovesc acea ținta.

Cu toată tehnologia asta care a fost creată pentru a trece peste granița Rusiei, noi vom reuși să ne apărăm. Nu cred că va cădea vreo rachetă de niciun fel, sub nicio tehnologie pe teritoriul NATO", a explicat generalul Cristian Barbu, în cadrul unei emisiuni TV.

Ce spune Cristian Barbu despre rachetele ”invincibile” ale lui Putin

Nu cu foarte mult timp în urmă, Rusia a anunțat că a folosit pentru prima dată rachetele hipersonice, pe care Putin le-a numit ”invincibile”. De precizat este că, acestea au fost create, în mod special, de către Rusia, iar Cristian Barbu a precizat că inginerii ruși au lucrat mai bine de zece ani la aceste arme.

"Această rachetă este creația unui grup de ingineri ruşi care au lucrat la ea mai bine de 10 ani. A fost finalizată în ultimii 2 ani, în sensul că o serie de mici încercări au demonstrat că ar putea să fie eficientă. Astăzi au reușit într-o oarecare măsură, fiind folosită o rachetă care se lansează după un avion sau chiar două variante de avion, în anumite condiţii de zbor. Are o evoluție pe traiectorie balistică, cu precizarea că această traiectorie este într-o continuă modificare în funcţie de condițiile pe care le întâlnește pe traiectorie. Viteza ei poate să atingă în anumite momente 10 chiar 12 Mach.(...) Racheta este lansată şi merge în zona țintei care poate fi la 2.000 de kilometri, uneori şi mai mult, şi transportă o încărcătură utilă, nu este armament. Când se apropie de ținta are mai multe moduri de a acționa. Rachetele pot avea şi încărcătură utilă nucleară care are diferite puteri de la 5-10 kilo tone până la 100 kilo tone", a mai spus generalul.

