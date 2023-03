Ce se va întâmpla cu Simona Halep, în cazul în care Sorana Cîrstea se va califica în finala turneului WTA 1000 de la Miami? Constănțeanca nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de șapte luni

In articol:

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade din cariera sa de jucătoare de tenis.

Ce se va întâmpla cu Simona Halep, în cazul în care Sorana Cîrstea se va califica în finala turneului WTA 1000 de la Miami?

Iată cum va fi afectată Simona Halep de o posibilă calificare a sportivei din Târgoviște în finala turneului WTA 1000 de la Miami!

Sorana Cîrstea este într-o formă extraordinară din punct de vedere sportiv, dovadă rezultatele sale pe teren. Românca a învins-o pe Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, scor 6-4, 6-4, iar acum se pregătește pentru semifinalele turneului de la Miami. Dat fiind faptul că Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de șapte luni, scenariul în care Cîrstea ar juca finala competiției WTA 1000 de la Miami ar face-o pe Halep să piardă poziția și titlul de „prima rachetă a României”, se arată pe sport.ro.

Astfel că, în cazul în care Sorana Cîrstea o va elimina pe jucătoarea de origine cehă, Petra Kvitova, în penultimul act al turneului din Florida, aceasta va câștiga 520 de puncte WTA.

În acest fel, jucătoarea din Târgoviște ar ajunge la un total de 1738 de puncte, superior punctajului Simonei Halep, care numără 1565 de puncte. Mai mult, o posibilă calificare în finală i-ar putea aduce Soranei poziția 21 în clasamentul WTA, aceasta devenind cea mai înaltă poziție ocupată vreodată de Cîrstea.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Halep sau Cîrstea? Cine este cea mai bună jucătoare de tenis a României la acest moment

Având în vedere perioada benefică prin care trece Sorana Cîrstea, precum și victoria uluitoare în fața Arynei Sabalenka, apare firesc întrebarea: „Cine este cea mai bună jucătoare de tenis a României la acest moment, ținând cont de faptul că Simona Halep a fost nevoită să își întrerupă activitatea

profesională din cauza procesului de dopaj?”.

Ei bine, la această dilemă a răspuns Cristian Tudor Popescu (CTP) conform prosport.ro.

În opinia ziaristului, Sorana Cîrstea este acum jucătoare de top, de clasă mondială, însă nu poate exista o comparație între ea și Halep la acest moment, iar asta din cauză că Simona Halep nu poate activa, deci nu ar fi o luptă dreaptă: „Sorana e acum jucătoare de top, de clasă mondială la cum joacă. Nu mai e tăietoarea de capete. I se spunea așa pentru că producea surprize, învingea capi de serie, dar erau doar surprize. Ce joacă Sorana Cîrstea acum e cu sistem.

I se datorează lui Johansson. A reușit să îi ordoneze jocul, cu aceleași lovituri. Ea a fost mereu un talent extraordinar. Are scurtă, are voleu, știe să vină la fileu. Intrând în mintea ei, Johansson a reușit să facă ordine. Și e pe termen lung, nu e un foc de paie. Poate să aibă cel mai bun an din carieră, să ne ofere mari bucurii, dar nu putem să o decretăm jucătoarea numărul 1 a României. Simona Halep nu poate activa și nu e o luptă dreaptă. Am fi nedrepți și noi.”, a declarat CTP pentru sursa citată.

Surse: prosport.ro, sport.ro