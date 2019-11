Nurgul Yesilcay, actrita care o interpreteaza pe Gulperi, din serialul cu acelasi nume, difuzat la Kanal D de miercuri pana vineri, la ora 20:00, este una dintre cele mai de succes vedete din Turcia si, totodata, este catalogata de revistele de moda de renume ca cea mai frumoasa vedeta.

Ce secrete ascunde Nurgul Yesilcay? Actrita din serialul „Gulperi”, de la Kanal D, a spus tot!

Nurgul Yesilcay a dezvaluit, intr-un interviu acordat recent unei publicatii de specialitate, care este ritualul ei de frumusete. Aceasta nu se abate si urmareste cu rigurozitate anumiti pasi, fara a depune prea mult efort, in fiecare zi.

„In fiecare dimineata ma clatesc pe fata cu apa de trandafir, apoi aplic o crema hidratanta, atat dimineata, cat si seara, inainte de culcare. Saptamanal, merg si la un tratament facial. Nu folosesc produse de make-up in exces, prefer foarte putin machiaj, un rimel si un ruj, de obicei, mat. Secretul unui par stralucitor, pe care il urmez si eu este acela ca adaug miere, in proportie de 1/10, in samponul pe care il folosesc”, spune Nurgul Yesilcay.

Vedeta a marturisit ca nu este adepta vreunui regim alimentar stric si este de parere ca pentru a fi sexi inseamna ca o femeie sa aiba forme voluptoase.

„Dimineata beau doua pahare cu apa pentru a ma hidrata foarte bine, apoi servesc cafeaua. Nu sunt adepta dietelor si nici nu imi doresc sa ajung sa port marimea XXS la haine. J Consider ca o femeie trebuie sa aiba forme”, continua aceasta.

Pe Nurgul Yesilcay telespectatorii o pot urmari in serialul fenomen„Gulperi”, difuzat la Kanal D de miercuri pana vineri, la ora 20:00. Actrita intrepreteaza magistral rolul unei mame, macinata de lipsa dragostei copiilor ei, pe care isi doreste cu ardoare sa o recastige.