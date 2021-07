Ce semnificație are numele Carla, ales de Ileana Sterp pentru fetița ei

Ileana Sterp, împreună cu fetița sa, Carla-Elena [Sursa foto: Instagram] 00:12, iul 20, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Culiță Sterp, unul dintre cei mai apreciați cântăreți din țara noastră, provine dintr-o familie numeroasă, iar în urmă cu mai bine de două luni aceasta s-a mărit cu un nou membru, Carla-Elena.

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a născut o fetiță

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a născut pe cale naturală o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Carla-Elena. Aceasta a trecut printr-un travaliu lung și dureros, iar la final se poate bucura de sentimentul de a fi mama pentru prima dată.

„Am născut natural o fetiță de 4 kilograme 200.Cum vă spuneam, a fost o noapte foarte grea, plină de dureri. Simțeam la un moment dat că nu mai pot, dar știam că Dumnezeu mă ajută să mai pot un pic. Iar când m-au pus pe masă să nasc, a fost foarte greu, strigam și zbieram încontinuu că nu mai pot, dar Dumnezeu a fost acolo lângă mine și m-a ajutat să duc la capăt. Suntem bine, mulțumim din toată inima, mulțumim pentru grij și pentru mesaje. Nu mai știu ce să mai zic” , a spus Ileana pe rețelele de socializare după ce și-a ținut fetița în brațe pentru prima data.

La câteva zile de la prima întâlnire cu noua membră a familiei, Ilieana Sterp a mărturisit ce nume va purta.

”Marți ne-am externat și am ales să trăim experiența primei întâlniri cu tati și restul familiei din plin, așa că am uitat complet de telefon. Aloman Carla-Elena s-a născut pe 1 mai 2021. După 24 de ore de travaliu și-a făcut apariția și când am văzut-o, am trăit cel mai magic moment din viața mea.

Atât de minunat compensează Dumnezeu lucrurile încât după acele dureri și clipe grele, mi-a dat să trăiesc tot ce e mai frumos și minunat în lumea aceasta. Sunt fascinata de ființa minunată care ne-a umplut casa de bucurie și fericire. 🌸 Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele minunate, înseamnă mult pentru noi!”, a spus Ileana Sterp după externare.

Ce semnificație are numele Carla

Numele Carla provine de la germanicul Karl, derivat dintr-un cuvant germanic ce semnifica "om, bărbat". In alte interpretari, numele mai semnifică „armată”, „războinic” sau „om liber”.

Purtătoarele numelui Carla sunt considerate a fi persoane pline de farmec și senzualitate, și sunt văzute ca unele dintre cele mai puternice și hotărâte femei. Aceste persoane pun foarte mare preț pe onestitate și sinceritate, iar etica ocupă loc de frunte pe lista lor de principii după care se ghidează în viață.