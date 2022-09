Ce seriale și filme noi apar pe Netflix în septembrie 2022

In articol:

Ce seriale și filme apar pe Netflix în septembrie 2022. Compania de filme a anunțat deja titlurile care vor apărea luna asta, multe dintre ele fiind foarte așteptate de abonați. În orice caz, citiți descrierile fiecărei producție și notați-vă data de apariție în calendar!

Ce filme noi apar pe Netflix în septembrie 2022

Do Revenge (apare pe 16 septembrie)

Filmul are în centru o fată, populară în liceul ei, elevă alfa a campusului, însă drama începe în momentul în care iubitul ei, popular și el în liceu, postează un filmuleț cu ei în ipostaze intime. Drea se aliază cu Eleanor, o fată care era în atenția negativă a colegilor, și creează un plan de răzbunare împotriva celor ce le-au pus gând rău.



Blonde (apare pe 28 septembrie)

Blonde este unul dintre cel mai așteptat filme ale anului, mai ales de către fanii celebrei Marilyn Monroe. Filmul este o abordare nouă și îndrăzneață a vieții celebrițății, de la copilăria neagră prin care a trecut și până la apogeul pe care l-a atins ca și actriță. Ana de Armas o va ecraniza pe blonda anilor '50 și se așteaptă să primească premiul pentru cea mai bună interpretare.

The Empress (apare pe 29 septembrie)

Povestea de dragoste dintre împăratul Austriei și o fată rebelă este așteptată să lipească în canapele abonații Netflix. Cei doi se căsătoresc, iar de atunci încep adevăratele provocări, în care Elisabeta trebuie să țină piept îndatoririlor și Familiei Regale.

Ce seriale noi apar pe Netflix în septembrie 2022

Pe măsură ce timpul trece, tânăra împărăteasă trebuie să păstreze un cerc restrâns de oameni în care poate avea încredere.

Designing Miami (apare pe 21 septembrie)

Căsnicia dintre Ray și Eilyn Jiminez este îmbinarea perfectă între dragoste și afacerea profesională. Sunt doi oameni de succes care remodelează casele clienților de top din Miami.

Iron Chef Mexico (apare pe 21 septembrie)

Această competiție culinară va scoate la iveală talente dintre cele mai deosebite la gastronomie. Concurenții vor ține piept provocărilor pe care trei dintre cei mai temuți bucătari din Mexic le vor arunca pe masă. Cine va cuceri katana și va fi numit Chef legendar?

Snabba Cash sezonul 2 (apare pe 22 septembrie)



Thai Cave Rescue (apare pe 22 septembrie)

O întreagă echipă de fotbal thailandeză și antrenorul sportivilor rămân blocați într-o peșteră. Acțiunea se petrece în jurul oamenilor care încearcă să-i salveze.

Jamtara – Sabka Number Ayega sezonul 2 (apare pe 23 septembrie)

The Girls at the Back (apare pe 23 septembrie)

Cinci prietene din liceu se întâlnesc pentru călătoria tradițională pe care o fac în fiecare an. Femeile de 30 de ani sunt nevoite să amâne distracția, întrucât una dintre ele a fost diagnosticată cu cancer.



Dynasty sezonul 5 (apare pe 24 septembrie)

Inside the World’s Toughest Prisons sezonul 6 (apare 28 septembrie)



Too Hot to Handle: Brazil sezonul 2 (apare pe 28 septembrie 2022)

Floor is Lava sezonul 3 (apare pe 30 septembrie)

Human Playground (apare pe 30 septembrie)

Serialul documentar aduce în lumină originile, evoluția și secretele jocurilor din întreaga lume.





