Diana Pocol a jucat în două filme premiate cu Oscar în 2020, la gala care a avut loc recent. “Diana Alexandra Pocol are 27 de ani şi a crescut în oraşul Abrud din Munţii Apuseni. Tânăra actriţă a jucat în două dintre filmele premiate cu Oscar la ultima ediţie a celor mai importante premii din cinematografia mondială: Rocketman şi Judy. Absolventă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia şi a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, tânăra jucat în filmul Rocketman alături de actorii Taron Egerton, Bryce Dallas Howard şi Richard Madden. Rocketman este un film muzical biografic bazat pe viaţa muzicianului Elton John, regizat de Dexter Fletcher, după un scenariu scris de Lee Hall şi este intitulat dupa piesa lui Elton John din 1972, ”Rocket Man”. Pelicula ilustrează evoluţia starului în industria muzicală prezentând şi aspecte ale vieţii personale”, a relatat adevarul.ro. (vezi care au fost cele mai frumoase cupluri la Gala Oscar 2020)

”Sunt foarte recunoscătoare că am avut ocazia să lucrez cu astfel de oameni incredibil de talentaţi. A fost o experienţă uimitoare”, astfel descrie Diana Pocol perioada de filmări la pelicula Rocketman. Aceasta a jucat rolul ”Mary”, secretara lui Dick James, directorul casei de producţie cu care Elton John semnează primul său contract. Rocketman a fost distins cu premiul Oscar pentru ”Cel mai bun cântec original” pentru piesa „I’m Gonna Love Me Again”, compusă de Elton John special pentru acest film. Cea de-a doua peliculă de Oscar în care a jucat Diana Pocol este Judy, un film biografic despre viaţa celebrei Judy Garland. Filmul începe în ”Iarna lui 1968”, atunci când legenda showbiz-ului Judy Garland soseşte la Londra pentru un turneu de cinci săptămâni, cu casa de bilete închisă, la Talk of the Town. Au trecut 30 de ani de când actriţa ajunsese o stea cu Vrăjitorul din Oz, dar chiar dacă vocea i-a slăbit, potenţialul dramatic i-a crescut. Pe măsură ce Garland se pregăteşte pentru spectacol ea negociază cu impresarii, îi vrăjeşte pe muzicieni şi le arată tuturor prietenilor şi fanilor şarmul şi isteţimea ei. Diana o interpretează în film pe ”tânăra Ava Gardner”. Judy a fost distins la Gala Oscar cu premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, obţinut de Renée Zellweger.

Diana Alexandra Pocol a plecat în Marea Britanie la foarte scurt timp după finalizarea studiilor, unde a obţinut o bursă de studiu la Academia de Muzică din Essex. După o perioadă dificilă, în care a lucrat ca ospătăriţă, a început să colaboreze cu câteva agenţii mai mici din Londra. Prin intermediul acestor agenţii s-au creat anumite oportunităţi prin care a ajuns să facă parte din distribuţia filmului „Judy”, portretizând o versiune tânără a marii actriţe Ava Gardner şi a interpretat rolul unuia dintre soldaţii comandantului Root (jucat de Judy Dench) în filmul „Artemis Fowl” (film regizat de Kenneth Branagh, în care mai joacă şi Josh Gad). Debutul artistic l-a făcut în ultimul an de facultate, în „Nunta lui Figaro”, cu rolul Susanna, pe scena Operei Române din Cluj, iar în paralel a avut o reprezentaţie pe scena Teatrului Maghiar, în rolul Eponine, din „Mizerabilii”.

„A fost o experienţă incredibilă, însă ceva lipsea… parcă nu era de ajuns!”, a spus Diana. Participantă doi ani la rând, cu clasa, la Concursul Naţional de Teatru pentru Elevi „Lucian Blaga”, avea actoria în sânge, dar mărturiseşte că s-a îndrăgostit de film după ce a văzut primul „Harry Potter”. ”Îmi doream atât de mult să fiu Hermione Granger! În timpul vizionării nu puteam să nu observ similitudinile dintre personalitatea mea şi personaj, iar dorinţa de a fi în locul ei a reprezentat scânteia ce m-a determinat drumul pe care sunt acum”, a mai spus tânăra actriţă. Pe paginile de socializare, Diana primeşte complimente nu numai pentru talentul de actriţă, ci şi pentru felul în care arată, ea strângând mii de like-uri la fotografiile care o înfăţişează la plajă, în costum de baie.