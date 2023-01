Ce și-a luat Ana Morodan la începutul carierei? Nu oricine își poate permite acest lucru: „Pentru mine ăsta este luxul”

In articol:

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc autohton. Vedeta are o carieră de succes, iar veniturile nu întârzie deloc să apară. Aceasta a vorbit deschis despre ce înseamnă luxul pentru ea, dar și despre ce și-a luat la începutul carierei sale.

Ce a ales Ana Morodan să își ia la început de carieră

Ana Morodan este urmărită pe rețelele de socializare de foarte multe persoane. Dacă unele vedete și-au achiziționat un obiect vestimentar sau orice alt ceva din primii lor bani, femeia de afaceri a ales ceva complet neașteptat și pe care nu oricine și l-ar putea permite. Blondina a ales să își angajeze o asistentă care să o ajute prin casă și care să fie acolo ori de câte ori are nevoie. Contesa digitală a mărturisit că pentru ea asta reprezintă luxul, să fie mereu cineva acolo care să facă lucrurile pe care tu nu le poți face.

„Da, parcursul meu acesta a fost, sunt un om de business la bază. La început nu îmi permiteam o geantă Chanel și o asistentă. Am ales să îmi iau asistentă. Pentru mine confortul este să îți ușurezi cât mai mult viața, să poți să îți permiți ca cineva să aibă grijă de treburile casei, de cineva care să facă mâncare, de cineva care să te îmbrace, să te dezbrace, o asistentă personală. Bine, eu visez să găsesc o cameristă, dar nu mai sunt. Atunci, pentru mine acesta este luxul, să ai oameni în jurul tău care să îți facă viața cât mai ușoară. După ce am avut acești oameni, am zis OK, acum putem să dăm banii pe gentuțe, pantofiori, rochii scumpe și alte lucruri. Știi ce fain este să zici: <<Crina, adu un ceai de tei la 1 dimineața!>>. Acesta este luxul, să vină Crina cu ceaiul de tei, nu să cobor 2 etaje până la bucătărie să îmi fac ceaiul de tei. Crina este superbă ”, a dezvăluit influencerița, potrivit Ego.ro.

Ana Morodan, sfat pentru femei

Femeia de afaceri a dat un sfat femeilor care vor să fie validate de către ceilalți.

„Cred că nu este un mod de viață și îmi pare rău, sincer, pentru aceste femei care simt presiunea să își cumpere brand-uri ca să fie validate de ceilalți. Ascultați la mine, nu o să vă valideze ceilalți pentru că aveți niște brand-uri, o să vă valideze doar dacă sunteți simpatice pe stilul lor. Eu zic să fiți simpatice pe stilul vostru, să nu vă mai doriți validarea lor așa de mult”, a mai adăugat vedeta.