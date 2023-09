Ce simbolizează tatuajele Alexandrei, câștigătoarea "Bravo, ai stil". Ultimul a fost făcut imediat după emisiune: "A fost cu acordul mamei mele" | EXCLUSIV

In articol:

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Alexandra are numeroase tatuaje. Câștigătoarea sezonului 8 de "Bravo, ai stil" a știut cum să marcheze fiecare moment important, iar primul tatuaj pe care și l-a făcut a fost atunci când avea 15 ani.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întâlnit-o pe sexy brunetă la cel mai recent eveniment monden, acolo unde a avut o apariție de senzție. Alexandra a respectat dresscode-ul și a mixat denimul cu un accesoriu pentru cap în carouri.

Ținuta i-a lăsat la vedere și multe dintre tatuaje așa că imediat am întrebat-o ce simbolizează fiecare și mai ales de la ce vârstă l-a realizat pe primul. Tot atunci am aflat, în exclusivitate, faptul că Alexandra și-a făcut deja două tatuaje în strânsă legătură cu "Bravo, ai stil". Imediat ce s-a încheiat competiția, tânăra brunetă a decis să marcheze momentul așa că și-a făcut două tatuaje, unul cu cele trei steluțe de la jurați și unul cu indicativul 10.

Odată ce s-a încheiat competiția, Alexandra a luat imediat o decizie. Frumoasa brunetă și-a făcut două tatuaje strânse legate de competiție. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, vedeta a mărturisit că primul tatuaj l-a făcut la 15 ani, având acordul mamei sale.

Sexy bruneta și-a tatuat și semnătura tatălui său, dar și a mamei sale și mărturisește că mai are un loc păstrat, pentru bărbatul care îi va fura inima.

"Cele mai recente tatuaje pe care mi le-am făcut sunt legate de competiție. Mi-am tatuat 10, care a fost și indicativul meu și aici mi-am tatuat cele trei steluțe, pe care le obțineam de la jurați.

Primul tatuaj l-am făcut la 15 ani, a fost cu acordul mamei mele și chiar ea m-a însoțit atunci să-l fac. Scrie "love never dies". Mi-am tatuat semnătura tatălui meu pentru că încă sunt pe numele lui și semnătura mamei mele, dar mai am și un loc liber pentru semnătura bărbatului care o să vrea să mă ia pe numele lui. Așa că atenție, cine are curajul să îmi fure inima, am locul aici pregătit!", a mărturisit Alexandra, în exclusivitate.

Ce planuri are Alexandra, după "Bravo, ai stil"

Tânăra brunetă își va relua activitatea la salonul său de make-up, însă are planuri mari și pe partea de online. Alexandra este gata să revină în forță la machiaj. Vedeta mai are câteva afaceri pe care le-a pus pe pauză când a intrat în competiție și ia în calcul inclusiv lansarea unui podcast.

"Urmează să mă dedic înapoi muncii mele, să mă întorc la salon și să-l pun iar în funcțiune pentru că l-am avut în stand by cât am fost la Bravo. Nu îmi permiteam să fac două lucruri de o dată. "Bravo, ai stil" a fost un full time job pentru mine, din toate punctele de vedere.

Mai am încă ceva de făcut cu un alt bussiness pe care îl începusem atunci când am venit la casting și ulterior nu am apucat să-l definitivez și să mă apuc de el să producă și mă mai gândesc la ceva pe partea de online, dincolo de influensăreală, unde oamenii să mă audă vorbind și de ce nu să mai audă pe cineva lângă mine, un podcast mi-aș dori", a spus ea, la WOWnews.

Ce a făcut Alexandra, imediat ce s-a încheiat competiția

Imediat ce s-a terminat competiția "Bravo, ai stil", Alexandra a intrat într-un live în mediul online, acolo unde și-a dorit să stea de vorbă cu banii săi și să le împărtășească un mesaj emoționant.

"După ce s-a terminat emisiunea, am intrat pe live și le-am citit oamenilor o scrisoare, pe care mi-am scris-o cu mult timp în urmă. Mi-am pus-o sub pernă și am dormit cu ea sub pernă în toată această perioadă, la fel cum am făcut și cu biletul spre finală.

Universul mi-a demonstrat că are puteri speciale dacă tu te conectezi acolo.(...) Acolo mă felicitam pentru câștigarea "Bravo ai stil".

Am manifestat și am spus tot sezonul că fac asta cu orice îmi doresc în viață și tot ce am gândit am atras(...) În fiecare zi îmi spuneam că eu sunt câștigătoarea Bravo, ai stil", a povestit Alexandra, la WOWnews.

