Ce simptome a avut Ionțu Dolănescu, după ce a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19? Artistul a spus tot adevărul

Ionuț Dolănescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ionuț Dolănescu și soția sa au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Artistul a spus care este starea sa de sănătate la momentul actual, dar și cu ce simptome s-a confruntat după aflarea veștii.

Simptomele cu care s-a confruntat Ionuț Dolănesu, după ce a aflat că este infectat cu coronavirus

La momentul actual, soția lui Ionuț și acesta se află în izolare la domiciliu, după ce au aflat tragică veste, că au fost testați pozitiv cu virusul provenit din China. De asemenea, cântărețul a declarat faptul că se confruntă cu o formă ușoară a noului coronavirus și că de cinci zile nu a mai ieșit din casă, dar că a avut dureri musculare și dureri de oase.

”Dureri musculare, dureri de oase. Nu am avut febră. Copii sunt bine. Doar eu și soția mea ne-am simțit câteva zile rău. Cred ca vom trece peste asta. Ne-am luat toate măsurile de precauție. Noi stăm în dormitorul nostru, avem baia noastră separat, iar copiii au dormitoarele lor. Probabil până pe 13-14 noiembrie nu vom ieși din casă ca să nu infectăm pe nimeni.”, a mai zis el.

Ionuț Dolănescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Cu toate acestea, în urmă cu doar câteva zile, bărbatul trebuie să plece în America, acolo unde trebuia să își lanseze noul album, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, astfel că artistul a fost nevoit să amâne toate planuri.

”Noi chiar astăzi ar fi trebuit să fim în America, dar planurile au fost zădărnicite. Am facut un test la care am ieșit pozitiv amândoi. Cred că avem o formă ușoară. Nu am mai ieșit afară din casă de 5 zile. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că aveam de lansat un nou album.”, a declarat artistul pentru Antena Stars.