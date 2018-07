prodanca

Ieri dimineata, Anamaria Prodan a intrat pe mana medicilor dupa ce i s-a facut rau la filmarile emisiunii matrimoniale pe care o modereaza.

Vedeta se afla intr-o localitate langa Calarasi si se pregatea sa inregistreze unul dintre episoadele show-ului.(incredibil, cum si-a montat Anamaria Prodan aerul conditionat in vila din Pipera)

"Dupa ce a stat doua ore in masina cu telefonul in mana, Ana a coborat si a mers direct catre producatorul emisiunii. Au discutat pret de cateva secunde si apoi impresara a revenit la autoturismul cu care se deplasa. Spre surprinderea echipei, palida si fara vlaga, ea a plecat in tromba direct la Spitalul Floreasca, la Urgenta. Totul dupa ce, dimineata, in jurul orei 7.00, Prodanca se simtea bine, era zambitoare la machiaj si chiar si-a facut un live pe adresele de socializare", au dezvaluit persoane de la fata locului.

Citeşte şi Cine conduce de fapt in cuplul Maruta! Anamaria Prodan a dezvaluit totul

Citeşte şi Laurentiu Reghecampf are cearta in casa cu Anamaria Prodan! Care este principalul subiect

Anamaria Prodan a ajuns la spital! Ce au spus medicii! "A facut o encefalograma"

Dupa cateva ore de investigatii, apropiatii vedetei au dezvaluit ca ea a depasit starea critica, insa doctorii nu au pus un diagnostic clar.

"Durerile de cap s-au accentuat in ultima perioda, astfel ca imediat ce a ajuns la clinica, Ana a fost trimisa la investigatii. I s-a facut un consult amanuntit, o encefalograma, dar si un EKG (n.r. electrocardiograma) pentru a vedea daca are probleme si cu inima sau cu tensiunea. In urma primelor rezultate, i s-a prescris un tratament medicamentos, dar si o perioada de repaus total de la activitatile profesionale. Nu putem spune cu exactitate ce se intampla cu impresara, cert este ca diagnosticul este unul incert si ea ar trebui sa respecte indicatiile doctorului", au spus surse apropiate impresarei pentru WOWbiz.ro.