Ce spun părinții despre introducerea testelor pentru substanțe interzise în școli?! Măsura este luată în calcul, după tragedia din 2 Mai: "Ar trebui făcute inopinant" | EXCLUSIV

În urma tragediei de la 2 Mai, acolo unde un tânăr de 19 ani a omorât două persoane după ce le-a lovit cu mașina în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise, se ia în calcul o nouă măsură la MAI. Ministrul Cătălin Predoiu a propus ca pedepsele pentru șoferii prinși conducând sub influența substanțelor interzise să fie mărite, iar testarea de tip drugtest să fie realizată în unitățile de învățământ.

Pentru moment, măsura este doar o propunere. În cazul în care aceasta ar fi adoptată, elevii ar putea fi testați pentru substanțe interzise la școală. Mai exact, dacă profesorii constată că un elev are un comportament suspect, asemănător celor generate de consumul de substanțe interzise, poate propune testarea acestuia. Testarea s-ar realiza doar cu acordul părinților.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România și cu psihologul Alexandra Marin, pentru a afla cât de eficientă ar putea fi această măsură și ce părere au părinții despre ea.

Testarea pentru substanțe interzise în școli, o idee bună?!

În urma tragediei de la 2 Mai, autoritățile iau în calcul testarea pentru substanțe interzise a elevilor, în școli. Profesorii ar putea semnala când un elev are un comportament inadecvat și atunci acesta ar putea fi testat pentru substanțe interzise, în fața părinților.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România, iar acesta spune că este de acord cu măsura, tocmai pentru că ultimele statistici sunt cât se poate de îngrijorătoare.

"Din punctul meu de vedere, cred că este o propunere foarte bună, chiar dacă voi supăra unii dintre părinți pentru că și aici este o discuție aprigă, tipică, în sensul în care sunt părinți care sunt de acord și părinți care nu sunt de acord.

Categoric că din poziția pe care o am ca reprezentant al unei federații de părinți trebuie să fiu foarte reținut și obiectiv în sensul în care să dau un verdict, tocmai de aceea vă spun că dacă mă întrebați pe mine, eu sunt de acord cu așa ceva. De ce?

Păi statisticile ne spun că suntem într-o situație foarte periculoasă. Deja acest consum de substanțe interzise a ajuns la o cotă foarte mare. Chiar recent am văzut un raport în care spunea că una din cinci persoane cu vârste între 14 și 35 de ani a consumat aceste substanțe interzise. Este un mare semnal de alarmă, vorbim de 20%. Dacă stau să mă gândesc la ce discut cu părinții înainte de ședințe, s-ar putea ca acest procent să fie mult mai mare și o parte dintre părinți să nu aibă habar că propriii copii sunt consumatori chiar și ocazionali", a explicat Iulian Cristache, pentru WOWbiz.ro.

Ce spun părinții despre testarea elevilor pentru substanțe interzise

Totodată, Iulian Cristache este de părere că testarea pentru substanțe interzise ar trebui să fie inopinată, mai ales în rândul elevilor de liceu. Având în vedere datele îngrijorătoare, acestea nu ar trebui să mai fie anunțate, însă este foarte important ca ele să fie totuși susținute și de campaniile de informare pentru elevi.

"Acum, la nivel de liceu, eu cred că acest control ar trebui să fie făcut inopinat. Nu vorbesc de sesizarea de la un profesor atunci când sunt cazuri evidente, când un comportament este schimbat la nivelul copilului, atunci trebuie să cheme familia, să anunțe, să vorbească și să vadă așa ceva.

Dar eu aș extinde aceste controale inopinate la nivelul liceului, pentru că sunt elevi destul de mari și nu cred că ar trebui să deranjeze niciun părinte, din contră, ar trebui să fie bucuroși să constate că propriul copil nu consumă substanțe interzise. Dacă vorbim de gimnaziu, cred că ar trebui să fie un termen rezonabil în care familia să fie anunțată, dar să știe doar familia, cu 24 – 48 de ore, astfel în cât dacă vor să participe la această testare să meargă în școală.

Vorbim despre niște teste non-invazive, nu vorbim de injecții, nu vorbim de teste care să te afecteze emoțional. Sigur că această testare, în primul și în primul rând, trebuie dublată mai mult decât testarea, de campanii de prevenție la nivelul tuturor unităților de învățământ. Noi suntem sătui de discuții, de dezbateri și strategii care nu au de cine să fie făcute la nivelul unităților de învățământ, nu au de cine să fie puse în practică.

Fie că vorbim despre o zonă de confort în care profesorii nu vor să se ocupe de acest lucru sau că nu aveam experți la nivelul unităților de învățământ, în speță consilierul școlar, pentru că sunt școli care nu au consilieri, fie că instituțiile care trebuie să se ocupe de așa ceva nu au fondurile necesare", a mai precizat el.

Campaniile de informare și conștientizare ar trebui să fie esențiale în rândul elevilor

Totodată, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România este de părere că testarea ar trebui să fie însoțită în special de campanii de informare, tocmai pentru a preveni consumul în rândul elevilor prin informare. Aceștia ar trebui să nu consume substanțe interzise conștienți fiind de pericol și nu de teama testelor de tip drugtest ce s-ar putea realiza în școli.

Ce spun psihologii despre testarea elevilor pentru substanțe interzise. Argumente pro și contra

Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura și cu psihologul Alexandra Marin. Aceasta ne-a explicat dacă și ce efecte ar putea exista asupra elevilor, din punct de vedere psihologic. Există argumente cu pro cu privire la testarea pentru substanțe interzise în școli, dar și argumente contra.

Pe de altă parte, aceasta trage un semnal de alarmă și precizează că, din păcate, elevii pot intra în contact cu astfel de substanțe și în afara școlii, așa că măsurile de informare sunt esențiale.

"Pe de altă parte, dacă ne gândim la argumentele contra acestei posibile măsuri, trebuie menționat faptul că școala nu este și nici nu ar putea fi singurul factor decisiv în ceea ce privește consumul de substanțe la copii și tineri. Chiar dacă s-a constatat din păcate că o parte dintre aceștia au consumat substanțe interzise și în unitățile de învățământ, este lesne de înțeles că ei fac acest lucru și în afara lor. Astfel, un test nu i-ar împiedica sau opri din a consuma substanțele interzise. Adolescenții sunt la vârsta la care consideră că regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, că pe măsură ce le-ar fi îngrădită libertatea și puterea de decizie, ar acționa contrar măsurilor de control.

Astfel, nu consider că introducerea testelor i-ar opri din a consuma, ci doar i-ar face să se adapteze și să caute modalități prin care să păcălească regula. Adolescenții nu au teamă de autoritate și nu vor considera că trebuie să se supună. De asemenea, trebuie menționat faptul că școala are rolul de a educa, de a forma, ci nu de a controla, astfel, tinerii ar putea fi și mai debusolați cu privire la sistemul de învățământ pe care oricum îl blamează deja într-o proporție foarte mare. Consider că școala ar trebui să informeze, să educe, să ofere soluții sănătoase pentru tineri, ci nu să le impună o metodă de control și pedeapsă. De partea aceasta se ocupă sistemul legislativ al unei țări, nu cel de educație și formare", a mai adăugat ea.

