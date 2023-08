Ce spune Anamaria Prodan despre noul proiect, unde este alături de fiul ei Bebeto. Vedeta a făcut dezvăluiri incredibile despre filmările în Bali: „Au fost trup și suflet lângă mine”

In articol:

Anamaria Prodan a vorbit deschis despre noul proiect, unde joacă alături de fiul ei, Bebeto. Impresara se bucură din plin de oportunitățile de care are parte, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Iată ce mărturisiri a făcut!

Anamaria Prodan, despre noul proiect

Anamaria Prodan este una dintre cele mai frumoase și cunoscute femei de la noi din țară. Impresara se bucură de fiecare moment din viața ei, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Recent, vedeta a fost în Bali, unde a filmat trei săptămâni pentru un film de comedie, regizat de Iura Luncașu. Alături de ea a fost și fiul ei, Laurențiu Jr. Se pare că lucrurile au decurs minunat, iar Anamaria este foarte fericită de proiectul în care este implicată. De asemenea, impresara a ținut să mulțumească colegilor ei de platou și în special lui Iura Luncașu.

,,Am filmat 3 săptămâni în Bali. Este ceva minunat să poți să joci într-o comedie și să ai și norocul de așa colegi de platou. Le mulțumesc din suflet pentru fiecare sfat pe care mi l-au dat. Iura Luncașu este o minune de om, care va rămâne în sufletul meu forever!”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru viva.ro.

Impresara este foarte mândră de fiul ei

Anamaria Prodan este foarte fericită pentru rolul ei în noul film de comedie. Chiar dacă are o viață profesională foarte activă și este tot timpul ocupată, impresara a acceptat provocarea și a făcut față cu succes.

Vedeta este foarte mândră și de fiul ei, Laurențiu Jr., și a ținut să mulțumească și colegului ei de platou, Cristi Iacob

„Sunt mândră de băiatul meu, Laurentiu Jr, pentru cum a pus suflet în rolul lui. La fel și pe el, toți l-au înconjurat cu multă dragoste. Îi mulțumesc pentru încrederea oarbă pe care a avut-o în mine! Am învățat de la Cristi Iacob enorm din arta filmului. Toți au fost trup și suflet lângă mine!”, a mai spus impresara.

În urmă cu ceva timp, Anamaria a mărturisit că personajul pe care îl interpretează în film este foarte asemănătoare cu ea, fiind vorba despre o femeie puternică și independentă.

„ Personajul din film are foarte multe lucruri în comun cu mine. Mă regăsesc și zâmbesc în fiecare replică sau scenă pe care o joc. Într-o seară am primit un telefon de la Adrian Pescariu, make-up artistul meu și de la regizorul Iura Luncașu. Era un 3 way call și a fost totul foarte simplu! Iura mi-a spus atât de simplu. Anamaria am scris un scenariu de comedie romantică și caut femeia super puternică, super bogată super stăpână pe sine care conduce afaceri de milioane! Te-ar interesa să facem echipă pentru această comedie romantică?”, a spus impresara în urmă cu ceva timp.