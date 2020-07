In articol:

Despărțirea dintre Andra Volos și Bogdan Mocanu a stârnit vâlvă în mediul online. Tânăra a răbufnit și-a dat tot din casă! Andra a povestit, într-un live pe Instagram, și despre faptul că trebuia să fie prezentă în marea finală a sezonului doi Puterea Dragostei. Aceasta voia să-i facă o surpriză fostului iubit, însă după ce a văzut poza cu Ella din centrul vechi al Bucureștiului a renunțat la idee și vrea să-și anuleze biletele de avion.

”Acești doi prieteni, care ei sunt prieteni...dacă este vorba de Ella, noi știm cine este Ella. Eu i-am zis Ellei ce-am avut de zis pentru că eu mai de mai mult timp aveam ceva cu ea. Eu am avut si-n emisiune ceva. Acum dacă e să mă văd cu ea, îi spun eu ei. În schimb între mine si Bogdan nu a fost doar chestia cu Ella. De când a plecat de 7 zile n-am mai vorbit...daca e să mă pun să-l fac de râs pe acest om...credeți-mă că nu-mi pasă, s-a terminat tot”, a ținut Andra să clarifice.

Andra dă detalii din relația cu Mocanu

Andra Volos a mărturisit că avea de gând să vină în România, pentru a fi prezentă în marea finală alături de Bogdan. Totodată, tânăra recunoaște că a renunțat la această idee, din cauza interdicțiilor impuse de Italia, dar și pentru că nu mai este cu Mocanu.

”Astăzi aveam un zbor spre România, voiam să-i fac o surpriză, trebuia să vin in finală. El de o săptămână nu vorbește, nu mă sună, nu nimic. Sunt proastă că am luptat și am demonstrat că iubesc. Poza asta a pus capac și rufele se spală în familie, cum a zis el. Ella oricum așa e, asta a fost un căpăcel. Am luptat pentru relația asta, am trecut peste toate și nu doar peste faza cu Bia, Bia a fost doar 2%. Când o să mă văd cu Elușca, o să-i zic eu. I-am dat si cateva mesaje aseară. Nu mă mai duc în România pentru că atunci o să mă bage în carantină la întoarcerea în Italia”, a spus Andra.