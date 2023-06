Ce spune Bella Santiago despre copil, imediat după ce artista și soțul său s-au întors din luna de miere. Cei doi își doresc să-și mărească familia: „Dacă se poate gemeni”

In articol:

Bella Santiago este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Are o carieră în plină ascensiune, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor a cucerit rapid inimile ascultătorilor.

Vedeta se poate declara o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Recent, cântăreața și-a unit destinele cu soțul ei, Ionuț Nicolae Grigore, iar acum cei doi sunt pregătiți să înceapă un nou capitol din viața lor.

Bella Santiago își dorește să devină mamă, la scurt timp după nuntă [Sursa foto: Facebook]

Ce spune vedeta despre copii?

Bella Santiago și partenerul său de viață trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar recent cei doi au avut parte de nunta mult visată, alături de prieteni și familie. După aceea, vedeta și soțul său au plecat în luna de miere, acolo unde au petrecut primele momente în calitate de soț și soție. Mai mult decât atât, cântăreața a mărturisit că actele nu schimba relația lor minunată, însă au vrut să bifeze și acest capitol.

Nu mai încape îndoială faptul că cei doi se iubesc foarte mult, motiv pentru care acum își doresc să devină părinți. Se pare că cei doi vor să își mărească familia și nu oricum, ci cu gemeni.

„Nu te schimbă un act, doar ce te vede Domnul cu alți ochi. Acum ne dorim foarte tare să avem bebeluș, și dacă se poate gemeni!”, a mărturisit Bella Santiago pentru click.ro.

Cum a fost nunta Bellei Santiago?

Cântăreața și soțul său, Ionuț Nicolae Grigore sunt foarte fericiți deoarece nunta lor a ieșit conform așteptările.

Bella Santiago și-a dorit un eveniment ceva mai modern, nu cu preparate specifice țării noastre. Totodată, nu a respectat nici diverse tradiții românești precum furatul miresei.

Se pare că distracția a fost elementul-cheie al petrecerii, motiv pentru care cei doi soți, dar și invitații au petrecut până în zori, iar Bella Santiago a renunțat la tocuri înalte pentru adidași, iar în felul acesta a putut să danseze în voie.

„Am avut o nuntă foarte frumoasă, așa cum ne-am dorit, toată lumea a fost mulțumită. Nu am avut nici sărmăluțe, nu a fost o nuntă tradițională românească, a fost mai modernă. Am înlocuit sarmalele cu sushi, nu s-a furat nici mireasa, pentru că nu am vrut să stricăm nunta.

Am terminat pe la 7 dimineața. Am avut două rochii și am folosit adidașii, ca să pot să dansez până dimineața. Important este că am ieșit pe zero, nici pe plus, nici pe minus.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.