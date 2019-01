Bianca Drăguşanu urmăreşte emisiunea fenomen Exatlon, iar la primul sezon a avut şi un favorit. Este vorba despre Giani Kiriţă "The King", cel pe care ea îl vedea marele câştigător al concursului. Vedeta a apreciat felul în care fostul dinamovist şi-a mobilizat echipa, dar şi glumele lui spumoase.

"Giani este un personaj deja. A arătat cât de puternic este. Are foarte mulţi fani, iar eu am crezut până în ultima clipa că nu va fi eliminat în primul sezon, doar era liderul echipei lui. Acesta a fost însă votul publicului, dar nu şi al meu. Competiţia Exatlon are încă multe de oferit, ne ţine în continuare în suspans şi le ţin pumnii in continuare participanţilor", a declarat Bianca Drăguşanu acum ceva timp.

Bianca Drăguşanu a vorbit despre Giani Kiriţă. Cei doi au fost surprinşi împreună acum câţiva ani.

Interesant este că în perioada când ambii erau concurenţi la "Dansez pentru tine" Giani Kiriţă şi Bianca au ieşit de mai multe ori împreună şi chiar s-a speculat că ar fi fost ceva între ei.

În urmă cu un an, un fan al emisiunii Exatlon a trimis pe adresa [email protected] cateva imagini cu cele două vedete, care datau din urmă cu mai bine de şapte ani.

La vremea respectiva, concret in 2012, cei doi au participat, după cum v-am spus şi mai sus, la show-ul „Dansez pentru tine”, în calitate de concurenti.

Bianca avea, pe atunci, o relatie cu Adrian Cristea, in timp ce fostul capitan de la Dinamo iesea cu mai multe domnisoare, printre care si Andreea Tonciu.