Ce spune Dan Bilzerian la câteva zile după ce a sugerat că s-a căsătorit

Dan Bilzerian este genul de influencer care știe cu siguranță cum să atragă atenția asupra lui. Foarte activ pe Instagram, acolo unde are peste 33 de milioane de urmăritori, Bilzerian este în centrul atenției de aproximativ două săptămâni după ce a sugerat că s-a căsătorit.

Pe 25 iulie, Bilzerian a publicat o imagine pe Instagram alături de modelul Hailey Grice, în care apărea îmbrăcat elegant la braț cu iubita sa, care ținea în mână un buchet de flori. "În sfârșit am făcut-o", a fost mesajul care a însoțit această imagine, iar multă lume s-a dus imediat cu gândul la faptul că Bilzerian a renunțat la burlăcie și s-a căsătorit. Mai mult, au fost și publicații din străinătate care au scris acest lucru.

Între fanii săi s-a iscat o adevărată dezbatere. În timp ce unii i-au urat casă de piatră, alții au afirmat că nu cred nici în ruptul capului că unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din lume ar fi fost convins să se căsătorească.

În acest moment nu este clar dacă Bilzerian s-a căsătorit sau totul este o simplă farsă.

Cert este că, la zece zile distanță de la imaginea de la presupusa nuntă, Bilzerian a revenit cu un alt mesaj pe Instagram: "Căsătoria este o capcană, rămâneți singuri". Și acest mesaj a născut discuții aprinse între fani, unii considerând că a divorțat în timp record, în timp ce alții spun că nu a fost căsătorit niciodată.

În orice caz, Bilzerian și-a reluat stilul de viață care l-a consacrat și este alături de numeroase modele în ultimul clip postat pe Instagram.

Cine e Dan Bilzerian, omul considerat Regele Instagramului

În vârstă de 41 de ani, Dan Bilzerian este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de pe Instagram, având origini armene. Născut în SUA, el are și cetățenia armeană din 2018 încoace. El a studiat timp de patru ani la Universitatea din Florida, iar ulterior a început o carieră în poker. De altfel, el s-a consacrat inițial ca jucător de poker. Astfel în 2008 a luat parte în Main Event-ul de la World Series of Poker, unde a terminat pe locul 180. Doi ani mai târziu a fost votat drept cel mai amuzant jucător de poker de revista Bluff. Adesea a susținut că a jucat partide de poker pe sume mari și este considerat un jucător destul de bun.

Dincolo de pasiunea pentru poker, Bilzerian s-a remarcat în ultimii ani pentru viața extravagantă pe care o duce. Iubește mașinile de lux și femeile frumoase și este însoțit adesea de fotomodele. Postează adesea pe Instagram clipuri și imagini în care este însoțit de femei în diverse locuri ale lumii. De asemenea, le arată urmăritorilor săi și o parte din banii pe care îi are.

În ultimul deceniu a cochetat și cu industria cinematografică, astfel că a avut apariții în producții precum Olympus Has Fallen, Lone Survivor, The Other Woman, The Equalizer, Cat Run 2, Extraction și War Dogs. De altfel, la un moment dat a avut și un proces cu producătorii Lone Survivor. El plătise 1 milion de dolari pentru a primi 8 minute în film, dar personajul său a avut doar 1 minut. Ulterior a renunțat la proces după ce succesul acestui film i-a adus venituri de peste 1.5 milioane de dolari.

Are o avere estimată la 200 de milioane de dolari

Conform informațiilor apărute în presa din SUA, averea lui Bilzerian este estimată la 200 de milioane de dolari. El a susținut că primii bani grei i-a făcut după ce a renunțat la studii, din jocul de poker. De altfel, el s-a descris ca fiind Bill Gates al pokerului, susținând că a câștigat peste 50 de milioane de dolari din această activitate.

Printre pasiunile sale se află mașinile de lux. În colecția sa se regăsesc modele precum Dodge Ram 3500, Jeep Wrangler Rubicon, Mercedes G Wagon 6X6, Mercedes Sprinter Van, Shelby Cobra și M35 Cargo Truck.

Dincolo de pasiunea pentru mașini, Bilzerian călătorește des cu avionul privat și merge în destinații exotice însoțit de numeroase femei frumoase. Imaginile din vacanțele sale sunt publicate constant pe contul de Instagram.

În plus, el este pasionat și de luptele de contact, iar presa din SUA a scris de mai multe ori că ar putea lua parte la gale profesioniste de MMA. În imaginile

publicate pe Instagram le-a arătat urmăritorilor adesea că se pregătește intens, dar până acum nu a luat nicio decizie în acest sens. În orice caz, numele său a fost legat de posibile lupte cu sportivi de top din MMA sau UFC.