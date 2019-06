După ce s-a aflat că un bărbat trăiește cu două surori și că are copii cu cele două femei, multe persoane s-au întrebat ce părere au copiii acestuia despre această legătură neobișnuită care a făcut înconjurul țării.

George Chirilă a devenit cunoscut în urmă cu câțiva ani atunci când a recunoscut că se iubește cu două surori cu care a construit o casă și împreună cu care are 14 moștenitori.

De dragul lui, cele două surori au acceptat să îl împartă, iar acum toți trăiesc împreună ca o familie extrem de unită.

Tânăra, îndrăgostită până peste cap

Cea mai mare dintre fete, Silvia, a vorbit despre această legătură a tatălui său cu Nicoleta, una dintre surori. În vârstă de 22 de ani, tânăra a fost întrebată dacă ar face același lucru pe care îl face mama sa, de dragul lui George Chirilă.

„Nu aș putea să îmi împart soțul cu o altă femeie. Vreau multi copii. Pana la 8 copii. Nu vreau sa fac vreo meserie, vreau sa am grija de casa. Nu mi-ar placea sa traiesc in trei, sa mai aiba sotul meu o sotie, Nu am firea mamei sa accept treaba asta. Mama se jertfeste, nu gasesc termenul potrivit. Face asta pentru ca ne iubeste pe noi toti si vrea sa ramanem uniti”, a dezvăluit Silvia categorică.



De asemenea, tânăra a recunoscut că a experimentat deja primii fiori ai dragostei.

„Nu e foarte grozav sa fii indragostita. Ai foarte multe dureri de cap. Cand esti indragostit trebuie sa porti si grija celuilalt. Cu gandul, daca altfel nu ai cum. Ma macina dorul de multe ori. Este un baiat care mie mi-a placut. Nu stie…Nu l-am mai vazut de doua luni. E trecut de 20 de ani.L-am cunoscut in Hunedoara. Are ochii albastri si parul negru. M-a cucerit cu totul”, a mai spus tânăra.