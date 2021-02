Ce spune Georgiana, fosta faimoasă de la Survivor România 2021, despre războinicul Andrei Dascălu: ”L-ați făcut frumos, dar...”

In articol:

Georgiana Lupu a făcut parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021. Concurenta a fost eliminată, recent, din competiția care i-a schimbat viața. Faimoasa a fost nominalizată de către Jador și din păcate a avut cele mai puține voturi din partea publicului.

Tânăra a

ajuns în urmă cu ceva timp în țară și a dat primele declarații cu privire la tensiunile existente între ea și alți concurenți.

„ Îmi era foarte dor, mă bucur că a ieșit Republica Dominicană de pe listă. Îmi era frică să nu stau în carantină, pentru că vreau să ies, să mă plimb. Practic am intrat în civilizație. Când m-am dat jos din avion și am văzut ce frig e afară, am rămas șocată. Telefonul și mâncarea mi-au lipsit. Și prietenii, sigur, pentru că erau persoane pe care nu le cunoșeteam și erau tensiuni”, spunea Georgiana Lupu.

Ce spune Georgiana Lupu despre Andrei Dascălu

Andrei Dascălu face parte din echipa Războinicilor. Tânărul a fost primit cu brațele deschise în competiție și pare că luptă până la capăt, reușind să acumuleze puncte în fiecare ediție.

Atunci când a intrat în competiția Survivor România 2021, Andrei Dascălu a mărturisit că persoanele care îi sunt cele mai dragi sunt părinții lui, bunica și sora acestuia. Dacă va câștiga marele premiu Survivor România 2021, Andrei Dascălu intenționează să doneze o parte din câștig, iar o parte din acesta o va da părinților săi.

Andrei Dascălu

După intrarea lui în competiția fenomen de la Kanal D, tânărul a fost ochit de internaute! Andrei a mărturisit, de altfel, că este un bărbat singur, stârnind pe internet un val de reacții din partea tinerelor. Iată că și fosta concurentă din ehipa Faimoșilor a avut o reacție. Georgiana Lupu a făcut haz de necaz, mai ales la adresa fetelor care-l consideră un bărbat frumos pe Andrei Dascălu. Tânăra nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume!

