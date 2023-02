Ce spune Georgiana Lobonț despre Mihai Trăistariu?! A mărturisit tot, după ce a fost inclusă în topul cântărețului: "Îl susțin de mică"| EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu a luat o decizie radicală recent. Artistul s-a reinventat și s-a apucat de muzică de petrecere.

Vedeta recunoaște că în mai multe rânduri, la evenimente, i s-a propus să cânte acest gen, iar acum s-a gândit să își pregătească propriile piese și poate chiar și un album.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat toate detaliile, iar Mihai Trăistariu ne-a făcut și un top al artistelor cu care și-ar dori să colaboreze. Frumoasa și talentata Georgiana Lobonț se numără printre ele așa că nu am stat prea mult pe gânduri și am contactat-o imediat, tocmai pentru a afla ce părere are despre o astfel de colaborare.

Astfel, am aflat în exclusivitate că artista s-a numărat printre susținătorii lui Mihai Trăistariu la Eurovision, iar dacă s-ar ivi ocazia nu ar refuza o piesă alături de îndrăgitul cântăreț.

Ce spune Georgiana Lobonț despre Mihai Trăistariu

După ce Mihai Trăistariu a inclus-o pe Georgiana Lobonț în topul său, artista ne-a dezvăluit că și el îl urmărește de când era mică și s-a numărat printre susținătorii săi de la Eurovision.

Cei doi se cunosc, iar cântărețul din Constanța i-a lăsat o impresie foarte bună artistei.

În ceea ce privește o posibilă colaborare, niciodată să nu spui niciodată, căci Georgiana nu ar spune nici ea nu dacă piesa i-ar avantaja pe amândoi.

"Mă bucur să aud asta și îi mulțumesc că mă aflu printre preferații lui. Este sincer pentru mine o mândrie să știu că sunt apreciată de un om pe care eu când eram mică îl apreciam și îl urmăream la TV. Cu Mihai ne-am intersectat de mai multe ori la filmări în București și mi-a lăsat o părere tare bună. Este un băiat educat și manierat iar vocea clar o are la el mereu. Eu oricum l-am susținut de când eram mică, de acasă, cu familia, când a fost la Eurovision și de atunci mi-a plăcut.

Dacă vreodată, soarta ne scoate în cale vreo piesă bună care să ne avantajeze pe amândoi, cu mare drag sunt deschisă la colaborări", a mărturisit Georgiana Lobonț, pentru Wowbiz.ro.

Mihai Trăistariu a făcut topul artistelor pe care le-ar vrea alături

Mihai Trăistariu s-a reinventat și s-a apucat de muzică de petrecere. Îndrăgitul cântăreț a dezvăluit recent, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro care ar fi primii trei artiști din țară pe care și-ar dori să îi aibă alături pentru o colaborare.

Vedeta a ales nume grele din industrie, căci pe lista sa s-au numărat Theo Rose, Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț.

"Aș cânta cu Theo Rose, cu Vlăduța Lupău și cu Georgiana Lobonț! "Oricine este potrivit. Am mai cântat eu și muzică populară cu Sofia Vicoveanca în duet, dar demult, la o emisiune. Am avut un duet cu Niculina Stoican. Am avut duet cu Nicoleta Voica, dar acestea au fost câteodată, în câte o emisiune și cam atât.

Nu am nicio problemă să cânt cu nimeni. Am cântat și cu Adrian Minunea o melodie a mea la o emisiune, am mai fredonat așa pe la revelioane și cu Vali Vijelie și cu Nicu Paleru. Deci eu am mai tatonat terenul acesta și îmi place, iar vocea mea se pliază pe orice și nu îmi e rușine să cânt orice", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

De ce s-a apucat Mihai Trăistariu de muzică de petrecere

Vedeta ne-a dezvăluit și motivul pentru care s-a apucat de muzică de petrecere. Mihai Trăistariu recunoaște că fanii au fost cei care i-au cerut mai mult acest lucru, în special la evenimentele private la care mergea să cânte.

"Eu am tot fost chemat în ultima perioadă la nunți și la botezuri. De aici pleacă tot. În general, eu am o piesă care este preferată ca dans al mirilor. Oamenii acolo mă întreabă dacă am muzică populară, dacă cânt muzică de petrecere, dacă mai bag o manea. Le-am zis ca manele nu bag, am mai cântat eu așa pe la câte un revelion, dar mai mult la caterincă și din toată chestia asta mi-am dat seama că se cere foarte mult muzică populară, colajele etno, horele și sârbele.

Așa am zis că ar fi bine să îmi fac un album al meu, am mai cântat eu așa câte o piesă, dar așa piese făcute pentru vocea mea nu am mai avut. Deja acesta este țelul, să scot un album sau poate chiar două de muzică de petrecere, macedonești, hore și sârbe. Deja am lansat două piese săptămâna aceasta", a declarat Mihai Trăistariu.

