Ce spune Inna despre relația pe care o are cu Deliric: ”Spontaneitatea, inteligența, pasiunea m-au atras la el...”

Pentru nimeni nu mai este un secret că Inna și Deliric formează un cuplu. Inna a făcut mărturisiri despre relația pe care o are cu celebrul rapper, iar pe rețelele de socializare a apărut o fotografie în care cei doi porumbei se sărută pătimaș, potrivit playtech.ro.

Inna si Deliric[Sursa foto: Instagram]

Inna a vorbit despre relația pe care o are cu Deliric și povestește care sunt lucrurile care au atras-o la celebrul rapper.

”Nu am mers pe o idee sau pe rațiune, ci pe feeling. Dar știu că trebuie să fii un om special să îmi atragi atenția. Spontaneitatea, inteligența, pasiunea cu care face lucrurile, faptul că e funny, m-au atras la el. Sunt destul de relaxată cu lucrurile de acest gen, eu nu sunt atât de organizată, deci nu pot cere nimănui să fie altfel.”, a spus Inna în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

Inna se simte în al nouălea cer de când trăiește o frumosă poveste de dragoste cu celebrul rapper.

”Mi-a adus și iubirea și mă bucur de ea”, a mai spus Inna.

Inna si Deliric[Sursa foto: Instagram]

Cine este iubitul Innei

Deliric face parte din trupa C.T.C și este faimos printre rapperi din România.

”Preţuiesc familia, sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc demult şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care işi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni cu care face treaba.”, declara actualul iubit al Innei, Deliric.