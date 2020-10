Politia a descins în curtea unei școli din Constanța

Polițistul care a dat dovadă de exces de zel și a amendat mai mulți elevi olimpici care băteau mingea în curtea unei școli din Constanța a acționat legal, conform articolului de lege care a este trecut pe procesul verbal pe care acesta l-a întocmit. Oricât de ciudat pare, polițistul nu riscă nimic, pentru că a acționat în limitele legii. Singurul lucru care i se poate reproșa este că nu a dat dovadă de înțelegere și i-a tratat pe puști exact ca pe niște infractori.

Școala nu avea pază și nici panouri care să interzică accesul

În seara zilei de 2 octombrie, mai mulți tineri de la licee de renume din Constanța, au pătruns în curtea unei școli din cartierul în care locuiau. Conform tatălui unuia dintre ei, băieții ”stăteau de vorbă, fără a deranja pe nimeni”, după ce în timpul zilei jucaseră tot acolo baschet și fotbal.

”La ora 20 au sosit câțiva polițiști de la secția 2 care prinseseră toți infractorii din cartier și au ridicat cu mașinile de poliție cam 10 copii, ducându-i la secția 2. M-a sunat copilul ca e la poliție și nu știe de ce ca nu a făcut absolut nimic rău. Merg la poliție sa-l iau și acum începe partea interesantă. Mă legitimez cu CI-ul meu și al copilului iar polițiștii nu se uita pe buletine. Întreb de ce au luat copilul din curtea școlii și l-au dus la secție. Un domn polițist pe nume Ruță îmi spune ca nu avea voie in curtea școlii conform legii 61. Adică dacă nu e elev in școala respectiva nu are voie sa se joace și nici să stea în curtea școlii. Bun zic, dar de ce nu se pun panouri pe gardul școlii pt a avertiza copii ca nu au voie in curte sa se joace (răspuns pauza ca nu e competenta lui). Întreb de ce nu se încuie poarta școlii și nu exista paza care sa nu lase copii înăuntru dacă e așa grav sa te joci in curtea școlii . (răspuns polițist: am amendat școala cu 5000 lei). După ce am sta 1:30 prin curtea secției 2 poliție constanta iese copilul cu un proces verbal de 250 RON însoțit de domnul Rutea, mândru ca a rezolvat un caz greu”, a povestit Bogdan A., tatăl unuia dintre copiii amendați.

Amenzile, date pe o lege veche de 30 de ani

Procesul verbal prin care unul din tineri a fost amendat

Cuantumul amenzii este stabilit de aceeași lege 61/1991, articolul 3, punctul c: ”contravențiile prevăzute la articolul 2 se sancționează ”cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei”. Cu alte cuvinte, agentul a stabilit pentru ”infracțiunea” olimpicilor sub cuantumul minim al amenzii: 250 lei, din care se poate plăti 125 lei, în 15 zile.

Tatăl unuia dintre adolescenți spune că va da poliția în judecată

De asemenea, polițiștii sunt acoperiți și în ceea ce privește aducerea ”cu duba” a elevilor. Conform relatrilor părintelui, aceștia nu aveau actele de identitate la ei, iar într-o astfel de situație, legea arată că identificarea se face la secția de poliție.

Tatăl unuia dintre băieții amendați a anunțat că va contesta amenda în instanță și că speră să aibă parte de un judecător ”rațional”.