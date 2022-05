Ce spune Lia Sinchevici, frumoasa actrita care interpreteaza rolul Tamerei in "Strada Sperantei", despre personajul caruia ii da viata:

Pe tanara actrita Lia Sinchevici, telespectatorii o pot urmari interpretand rolul Tamarei, o tanara moldoveanca de peste Prut, in serialul de comedie "Strada Sperantei", difuzat in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, la Kanal D. Tamara este angajată la magazinul doamnei Mia, "poreclita madam Goagal", interpretata de Monica Anghel.

Frumoasa si saraca, Tamara a ajuns in imprejurari stranii in casa familiei Teodorescu. In lupta pentru supravietuire va accepta sa devina fata din casa buna la orice sau vanzatoare la magazinul Miei si va reusi cu greu sa respinga avansurile lui Viorel,

sotul Miei, interpretat de Ovidiu Niculescu. Tamara este o fata buna la suflet si credincioasă, iar inocenta ei este dezarmanta. Lia Sinchevici se regaseste in felul de a fi al personajului sau.

"Suntem amandoua moldovence din Republica Moldova si suntem curate in intentii. Tamara, personajul meu, este o fata credincioasa care, din pacate, nimereste numai in belele. Are o poveste foarte intortocheata, dar este o fata cu suflet bun si loiala.

Lia Sinchevici, pe platoul de filmare al serialului "Strada Sperantei"

E o tipa atractiva care intra in vizorul barbatilor si acest lucru o cam incomodeaza.

Isi doreste o viata foarte linistita alaturi de un sot care sa o iubeasca si sa o protejeze. Dorinta de refugiu in familie exista si la mine in viata personala", a spus Lia Sinchevici.

"Educatia oferita de parintii mei ma tine ancorata in realitate"

Tanara actrita are o carte de vizita impresionanta in cinematografie, la cei 25 de ani ai sai. A avut roluri in peste zece lungmetraje, printre care ,,6,9 pe scara Richter”, “Exodus to Shanghai” “The Necessary Death of Charlie Countryman”, “6 Bullets”, ,,S-a furat mireasa”,

“Detalii”. Si-a facut debutul in lumina reflectoarelor cand avea doar 15 ani, la o televiziune locala din Republica Moldova.

Provine dintr-o familie de medici. Initial a dorit sa urmeze cariera parintilor, sa devina medic chirurg. A si fost in Statele Unite cu o bursa la o scoala unde a studiat o scurta perioada biologie avansata, dar spiritul ei creativ a fost mai puternic. Parintii au sustinut-o mereu si i-au si insuflat principiile dupa care se ghideaza in viata si pe care doreste sa le transmita mai departe si fiicei sale in varsta de

doi ani.

"In cultura noastra suntem educate de mame sa fim, la randul nostru, mame iubitoare, sotii grijulii, prietene fidele, femei model. Eu mi-am dorit mereu acest refugiu in familie. Am tendinta, eu, Lia, sa zbor in dorintele mele, visele mele, proiectiile mele. Dar educatia oferita de parintii mei ma tine ancorata in realitate", s-a caracterizat frumoasa actrita.

Continua in aceasta seara aventurile personajelor de pe “Strada Sperantei, asa ca nu ratati, serialul care va aduce zambetul pe buze, astazi de la ora 20:00, numai la Kanal D!