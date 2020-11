Ce spune Ministrul Sănătății despre vaccinarea anti-COVID: ”Armata va fi implicată”

Nelu Tătaru [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit despre vaccinarea populației atunci când vaccinul anti-COVID va ajunge în țară. „În această strategie de vaccinare, noi îl avem în pregătire, lucrăm continuu, ca să spun așa, avem oameni care stabilesc strategia de vaccinare. La începutul anului va veni (vaccinul - n.r.), pentru personalul medical, vor fi mai multe tranșe, fiecare tranșă va fi distribuită cu ajutorul unor anumite structuri”, a declarat Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Citeste si: Medicul Adrian Streinu-Cercel avertizează! Carantina ar putea fi singura soluție a României? „Ce vedem este doar vârful icebergului”

Citeste si: Klaus Iohannis, anunț important. Când va ajunge vaccinul anti-COVID în România și cine vor fi primii vaccinați

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Totodată, Nelu Tătaru a fost întrebat dacă armata va avea un rol important în strategia de vaccinare a populației, atunci când vaccinul anti-COVID va ajunge în țară, în primul trimestru al anului 2012. ”Va fi invitată și Armata, și DSU, și spitalele județene, și medicii de familie”, a declarat ministrul. Ministrul Sănătății a mai anunțat faptul că rețeaua de sitribuție este pregătită, iar țara noastră așteaptă vaccinurile.

"România are pregătită rețeaua de distribuție a vaccinului împotriva Covid, atunci când va ajunge în țară, la finele acestui an sau la începutul anului viitor. Noi suntem angrenați cu Comunitatea Europeană pentru acest vaccin, rămâne să vedem. Comisia Europeană are discuții cu trei firme producătoare, în măsura în care va fi gata, acela va fi și la noi. Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor", a mai spus ministrul.

Klaus Iohannis a anunțat cine vor fi primii vaccinați

Klaus Iohannis, președintele României, a anunțat că primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge în România, în primul trimestru al anului 2021, iar primii care vor fi vaccinați vor fi medicii și persoanele vulnerabile.

Șeful statului a explicat, ieri, că România trebuie să fie pregătită pentru a vaccina întreaga populație. „Trebuie să fim pregătiți și tocmai de aceea am convocat astăzi o întâlnire cu ministrul sănătății și cu experții din domeniul vaccinologiei. Am evaluat stadiul pregătirilor României și am discutat despre găsirea celor mai eficiente soluții de acțiune la nivelul întregului sistem sanitar, de la medicul de familie până la nivel de spital. Totodată, pentru a informa corect populația și a combate dezinformarea, este absolut necesar un proces de comunicare clar, transparent și eficient”, a spus Președintele României.